Son muchos o son pocos, depende

Me llama Agustín y me dice, tratá de escribir una cápsula vinculada al aniversario del suplemento, cumplimos 20 años.

Pensé en Gardel cuando dijo "volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien, sentir que es un soplo la vida y que 20 años no es nada" , después pensé en Lucio Dalla que en el año 1980 en una canción, te pedía que lo llamaras por teléfono dentro de 20 años, porque ahora no tenía nada que decirte, que en el 2000 la iba a tener más clara porque su barba sería más blanca.

Hay un contrapunto, 20 años no son nada, pero Gardel tiene la frente arrugada y las sienes blancas y Dalla es más sabio con su barba blanca. Claro, para la historia veinte es un soplo, para las personas son muchos y dejan su marca.

Cuando me invitaron a escribir mis cápsulas hace un año, sólo me pregunté que tenían que ver en un suplemento de transporte y carga. Con el tiempo entendí que si bien es un espacio técnico, tiene una visión muy amplia, que trata de mostrar optimismo y el lado bueno de las cosas y que pretende soñar y contribuir a una Argentina mejor.

Volviendo al aniversario, 1998 era el año internacional del océano, el Gobierno firmó la concesión de 33 aeropuertos , la Florida vivió el peor temporal de su historia, Titanic ganaba 11 óscares, Japón emitía por primera vez Pókemon, Francia campeón del mundo, Microsoft lanzaba a la venta Windows 98, dos pibes de Stanford fundaban Google, Chávez ganaba su primera elección, Samargo era premio Nobel de Literatura y Boca salía campeón.

Alguien dijo: "las grandes obras no están hechas con fuerza, sino con perseverancia". Agregaría que para que un proyecto dure 20 años, debe haber pasión, amor, libertad, dedicación, generosidad y ganas, muchas ganas de ser mejores cada día. Al leer esto me doy cuenta que el suplemento y yo somos compatibles, porque escribiendo pienso, puedo aportar mi grano de arena para el cambio y eso me hace feliz. Muchas gracias a quienes nos leen todos los miércoles y llamen dentro de 20 años para ver si el cambio dio resultado, si al fin estaremos viviendo una Argentina de primera clase.