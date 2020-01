Señales positivas de la industria naval argentina

El Astillero Naval Federico Contessi y Cía S.A. inauguró sus nuevas naves industriales y realizó la botadura del buque pesquero "Nuevo Quequén", el tercero que entrega la factoría marplatense en este 2019. Se trata de la botadura 132 en la historia del astillero.

En forma previa al corte de cintas dentro de los flamantes galpones, el presidente del astillero, Domingo Contessi, hizo referencia a los inicios de la empresa en tierras portuarias. Muchos años de conflictos y desencuentros impidieron que el astillero concretara este tipo de inversiones edilicias, tal como siempre lo había hecho. "Afortunadamente eso ya fue superado y hoy podemos inaugurar esta primera etapa de la inversión, pero hay una segunda etapa mucho más importante, que dependerá del acompañamiento y financiamiento al que podamos acceder".

El mensaje del astillero en representación del Directorio destacó que después de muchas dificultadas hoy existe un proceso de renovación de la flota pesquera que está en marcha y que seguramente las nuevas autoridades van a continuar y profundizar. "Desde el astillero somos optimistas y adhiriendo al mensaje de poner a la Argentina en marcha estamos aportando nuevas herramientas para generar más trabajo tanto en el agua y en tierra".

Luego de las palabras de Domingo Contessi y del Intendente Municipal Guillermo Montenegro, el obispo Gabriel Mestre procedió a bendecir el barco. La madrina Leonela Valle fue la encargada de estrellar la botella de champagne contra el casco del buque, antes que este tocara por primera vez las aguas del mar argentino.

Parta el próximo sábado está prevista la botadura 133 del astillero. Se trata del pesquero "Espartano" para la compañía Cabo Vírgenes SRL.

"Nuestro compromiso está a la vista. Cada vez que prometimos un proyecto lo cumplimos. Cada vez que se nos dio la oportunidad invertimos. Cada vez que tuvimos órdenes de construcción generamos empleo. No especulamos, no contratamos personal temporario, no apuntamos a la precariedad. Apostamos al largo plazo y a la excelencia porque para competir de igual a igual con la Industria naval extranjera necesitamos instalaciones acordes. Argentina necesita ponerse de pie y generar más trabajo. Nosotros estamos totalmente alineados con esa consigna y si está fábrica de barcos puede producir en todo su potencial no solo seguiremos generando muchos más puestos de trabajo en el futuro, sino que también lo harán cada uno de nuestros proveedores y subcontratistas. Por ello nos llena de alegría que, junto a este enorme equipo, podamos darle continuidad al sueño de Federico, que algunos intentaron interrumpir, pero que sigue más vivo que nunca", resaltó Domingo Contessi.