Seatrade Cruise Global y el mercado sudamericano

Evento de carácter "B 2 B" es decir bussiness to bussiness y donde todos los que asisten son profesionales del sector, el Seatrade Cruise Global congrega a los principales puertos del mundo. Países y regiones donde existían, existen o existirán rutas de cruceros, por un lado, y a los proveedores de la industria de todo tipo. Desde astilleros, fabricantes de motores, balsas y todo tipo de bastimentos, hasta los proveedores de toda la parte de hotelería, tales como blanquería, mobiliarios, cerrajerías electrónicas, seguridad, etc.

La ponencia más importante que se realiza se llama "The State of the Industry" y es allí donde los ejecutivos de más alto rango debaten sobre el presente y el futuro del mercado. Este año, en un panel ante 10.000 oyentes, dialogaron Richard Fain, CEO del Grupo Royal Caribbean (Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, TUI Kreuzfahrten y Pullmantur), Pierfrancesco Vago, CEO de MSC Cruceros, Frank del Río, CEO del grupo Norwegian Cruise Line Holdings (Norwegian Cruise Line, Oceanía Cruises, Regent Seven Seas) y Arnold Donald, CEO del Grupo Carnival (Carnival Cruise Line, Costa Cruceros, AIDA Cruises, P&O, P&O Australia, Cunard, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn) y todos coincidieron que la industria más allá de los vaivenes de cada región, continúa creciendo a un alocado ritmo del 7% anual, totalizando en 2017 unos 27 millones de "huéspedes", como llaman a los pasajeros, en todo el mundo.

Los ejecutivos adelantaron que al día de hoy hay más de 100 pedidos de nuevos barcos a los astilleros europeos, que son los que en su mayoría construyen este tipo de naves.

China ha ralentizado el crecimiento que parecía tener y las navieras como MSC están retirando algunas naves que habían enviado para "marcar el territorio" en el mercado asiático.

Una vez terminada la conferencia tuve oportunidad de hablar con dos de los cuatro panelistas. Frank del Rio, comentó que están realizando una mega Terminal de Cruceros en Miami y que por el momento la operación con Sudamérica se mantendría tal como está hoy, aunque cambiando el Norwegian Sun, por el Norwegian Star, que alberga unos 500 pasajeros más que el barco al que nos tenían acostumbrados.

Un gigante

Por su parte, Pierfrancesco Vago, de MSC, adelantó que mandarían la temporada que viene al gigantesco MSC Fantasía, un paquebote de 137.936 gt. (toneladas de registro bruto) y 333 metros de eslora, con más de 4.200 huéspedes, y adelantó que para la temporada 2019/2020 enviarían al MSC Sinfonía para sumar un barco más a la oferta de cruceros para argentinos, hoy atendida por un solo barco de la clase música (esta temporada fue el MSC Poesía). Previendo el crecimiento del mercado argentino.

De esta forma dan muestras claras del compromiso con el pedido que el Presidente Macri hiciera personalmente a los representantes de todas las navieras en la Casa Rosada para llegar al millón de cruceristas por año. Y también deja entrever la feroz competencia que se desataría si la naviera española Pullmantur volviera a esta aguas, algo que extraoficialmente se había comentado semanas atrás, sumándose a la tradicional Costa Cruceros, que sin inmutarse de los tiempos que se vienen, dice que continuará atendiendo el mercado rioplatense con el Costa Fascinosa.

Sin duda la desaceleración del mercado asiático y la bonanza en la relación con los políticos argentinos, augura un crecimiento en el mercado sudamericano de cruceros. Solo eclipsado por Brasil, que más allá de estar casi totalmente ausente en la Seatrade, sigue dando muestras claras de una política que, lejos de seducir a las navieras, las ahuyenta por sus altos costos portuarios y la obligación de contratar un porcentaje de tripulantes brasileños por temporada, aunque éstos no tengan la mejor capacitación ni predisposición, la más de las veces.

Seatrade, una vez más, fue un mosaico de políticos, técnicos y comerciantes, que intentan llevar para sus regiones la bonanza económica que prometen los cruceros. Sin embargo este camino, en zonas como la nuestra donde la coordinación regional aún está por verse, puede manifestarse, para las navieras, más que una "bonanza" un "rumbo a lo desconocido".