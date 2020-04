Se afianzan las herramientas electrónicas en el negocio marítimo

Ocean Network Express (ONE), la fusión de las líneas navieras japonesas NYK Mol y K Line, gestionó recientemente su primer Bill Of Landing electrónico (e-B/L) y negociable, por medio de la solución de documentos sin papel de essDOCS, CargoDocs. La naviera también seleccionó a essDOCS para impulsar su próxima iniciativa de digitalización de Bill Of Landing (B/L), iniciando los trabajos que utilizarán las capacidades de CargoDocs para compartir, revisar y aprobar online el borrador del B/L y del Sea Waybills (SWB) de navegación para todos los clientes de ONE en el mundo.

En primera instancia, ONE utilizó l e-B/L CargoDocs para un envío de caucho sintético en contenedores desde Rusia a China. En la transacción participaron SIBUR International GmbH como remitente y SIBUR International Trading (Shanghái) como destinatario final, mientras que Novo Orient Agency actuó como agente del puerto de carga en Rusia, SIPG Logistics como agente de SIBUR en el puerto de descarga en China y UNISCO como agente de transporte de ONE.

En la siguiente fase del proyecto, ONE permitirá a los clientes utilizar e-B/L a nivel regional y posteriormente mundial a partir del segundo trimestre de 2020. Esto, como parte de las iniciativas de "ONE eCommerce", destinadas a ofrecer una mejor experiencia digital al cliente.

Además, ONE y essDOCS comenzaron a trabajar en un proyecto para digitalizar el proceso de revisión, edición y aprobación del borrador de B/L de la línea de contenedores, utilizando la capacidad de redacción en colaboración de CargoDocs disponible a nivel mundial.

El proyecto proporcionará un flujo de datos continuo entre CargoDocs y el portal de e-commerce del cliente de ONE, además de los formularios internos del TMS, lo que impulsará una solución global que eliminará la reintroducción de datos, reducirá los errores en el despacho de B/L y del SWB, disminuyendo drásticamente el tiempo de tramitación de la emisión de documentos de transporte. La solución combinada permitirá a todos los clientes de ONE a nivel mundial imprimir un B/L desde internet o recibir un e-B/L original de ONE e-commerce en una sola plataforma.

“Acelerar el esfuerzo de digitalización de ONE es la clave para abordar activamente los puntos débiles de nuestros clientes, como los tiempos de espera para la emisión de los B/L”, señaló Richard Hiller, jefe global de Ventas, Servicio al Cliente y Documentación de ONE.

El directivo agregó que “essDOCS tiene un largo y probado historial de digitalización de procesos en papel y de conexión de los participantes en la cadena de suministro, al tiempo que navega por las realidades de una industria comercial fragmentada y compleja. Nuestra colaboración permitirá a ONE ofrecer a nuestros clientes mejores niveles de servicio a través de la digitalización".

En tanto, el codirector general essDOCS, Alexander Goulandris, dijo estar encantado de trabajar con ONE en la digitalización de sus procesos de documentos de transporte. "Desde que comenzó sus operaciones en 2018, ONE se ha centrado en ofrecer un servicio superior al cliente y hoy eso requiere un primer enfoque digital. essDOCS se enorgullece de habilitar una parte clave del conjunto de soluciones digitales de ONE para el e-commerce", concluyó.

“No hay dudas que el negocio naviero internacional va hacia la digitalización ofreciendo a los clientes servicios de primer nivel. Si bien son las primeras pruebas de ONE, en sus próximas fases llevara a niveles regionales y luego a su red mundial la posibilidad de utilizar conocimientos de embarques electrónicos. Es mi entendimiento personal que esta industria deber migrar totalmente a una versión sin papeles, evitando los contactos personales o trámites burocráticos. El COVID 19 nos mostró cuán importante será la era digital para firmas y papeles”, dijo a Transport & Cargo Patrick Campbell, presidente de ONE Argentina.