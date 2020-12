Respaldo público y privado a la línea de buques de bandera

Desde hace años, se viene hablando de la posibilidad de constituir una línea de cabotaje nacional, pero finalmente todo termina en proyectos inconclusos. Martín Maggiori, de La Barquita SRL, tomó el toro por las astas y largó un emprendimiento que no deja de cosechar adhesiones.

El proyecto se basa en la creación de una alianza púbico privada para la explotación y desarrollo de una línea fluvial y marítima propia con el fin de potenciar los puertos argentinos y sus industrias. Para tal fin, se propone adquirir buques para transporte de contenedores de los denominados feeders o recolectores que puedan operar en todos los puertos. Con su extensión a nivel nacional, el emprendimiento se divide en tres grandes zonas a operar: hidrovía del río Paraná, puertos patagónicos, e hidrovía del río Uruguay.

Durante el XXX Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior, se reunieron las partes interesadas y que pueden darle viabilidad al emprendimiento. Junto a Maggiori, participaron Leonardo Cabrera, Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación; Marcos De Monte, del Astillero Rio Paraná Sur; y Mariano Moreno, secretario adjunto del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo.

“Lo más importante de este proyecto es que trabaja sobre la infraestructura portuaria existente, atendiendo la necesidad de cada puerto”, manifestó el titular de La Barquita, quién explico que la urgencia es poder comenzar a trabajar sin esperar a que aquellos puertos que aún no tienen infraestructura tengan que adquirirla.

Martín Maggiori presenta el proyecto de línea de bandera nacional

“El puerto necesita regularidad para generar la confianza necesaria, muchas veces hay cargas y no hay bodegas disponibles, y otras veces sucede exactamente lo inverso. Esto significa que nadie se va a arriesgar a ir repetidas veces haya o no cargas, dado que el costo operativo de un buque promedio ronda los u$s 10.000 diarios. Por eso, para poder realizar este proyecto se propone una intervención estatal solo por un tiempo determinado de18 a 24 meses, es lo necesario para demostrar que la ruta está trazada y operativa. Una vez que esté funcionando positivamente, el Estado se retira, dejando reducción de costos logísticos, astilleros reactivados y una flota marítima y fluvial argentina navegando”, destacó Maggiori.

Marcos De Monte resaltó que “esto es un anhelo de todos, la idea es que cada uno aporte lo suyo para hacerlo realidad”. El directivo evalúo como positivo que haya mucha flexibilidad de todas las partes para poder hacer viable este proyecto, “creo que eso es una de las cosas más importantes en este momento”, remarcó.

De Monte, además, adelantó que desde el Astillero Río Paraná Sur ya se encuentran trabajando en diseño para la adaptación de buques que puedan transportar este tipo cargas. En tal sentido, el armador National Shipping ya expresó su voluntad de colaborar en este emprendimiento y ofrecer naves que ya están bajo la bandera argentina para tal fin.

Por su parte, Mariano Moreno consideró que “tener un proyecto que toma las herramientas existentes le da mayor viabilidad a futuro”, y resaltó la importancia de que esto se empiece a tratar luego de la larga crisis que ha atravesado al sector.

“Creo que es el momento, Argentina necesita generar fuentes de trabajo. Desde esta necesidad se tiene que allanar el camino, desde el lado de los gremios, de parte del Estado, pensando en un futuro más sustentable y sostenible, pensando en nuevas tecnologías, pero empezando a activar ahora”, manifestó Moreno.

En ese sentido, remarcó la importancia de que hoy exista un consenso entre las partes involucradas, que permita que “nadie se convierta en el impedimento del desarrollo del otro”.

Leonardo Cabrera fue claro al asegurar que “desde mi lugar, que la Subsecretaría siempre tiene las puertas abiertas y estamos a disposición para trabajar en conjunto y aunar esfuerzos para que podamos navegar por nuestros ríos buques de bandera argentina”. El funcionario, propuso gestionar una reunión a nivel ministerial para seguir avanzando en este tema. Al mismo tiempo, destacó que “a pesar de la pandemia, en lo que va del año llevamos invertidos $ 1200 millones de pesos en puertos del país”.

Entre los principales puertos que recibieron inversiones, Cabrera mencionó Misiones, Corrientes, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego y Mar del Plata. El funcionario se mostró dispuesto a dar el debate y trabajar en conjunto con el sector para atender sus necesidades y promover su desarrollo. Además, adelantó que ya vienen trabajando en la reglamentación de las leyes 27.419 y 27.418, especialmente en los puntos referidos al descuento del 50% del combustible para el cabotaje.

Otro adelanto del subsecretario fue el inicio de conversaciones con la Aduana para que los buques que llegan a Puerto Buenos Aires con carga para más de una terminal, puedan descargar todos los contenedores en solo una de ellas, y luego circularlos internamente en camión, para economizar tiempo y dinero.