Quiénes son los laburantes

La palabra laburante es lunfardo y seguro proviene del italiano "lavoratore", trabajador.

Cuando yo era chico, todos eran laburantes. No importaba si eras maestro, obrero, secretaria, periodista, oficinista, chofer, gerente, dueño, político.

Los únicos que no pertenecían a esta categoría eran los vagos que no trabajaban ni estudiaban y a los que la sociedad condenaba por no hacer nada. Si no estudiabas te mandaban a trabajar y si no trabajabas te echaban de tu casa por vago.

Hoy, en los medios de comunicación se dice todo el tiempo "es un laburante"; parecería que se han creado cinco clases y una especial que yo llamo los otros.

La recalificación en cinco categorías podría ser: 1) laburantes, 2) vagos que no estudian ni trabajan (algunos porque están en un período sabático, otros porque no quieren estudiar y son muy chicos para trabajar); 3) desocupados, 4) chorros y 5) otros.

Los otros, la clase 5) es gente que trabaja, en actividades lícitas, muchas veces muchas horas, incluso feriados; pero hace trabajos que parece que no son considerados trabajos porque no son laburantes. Ejemplos de no laburantes: quienes tienen empleados, aunque trabajen muchas más horas que ellos. Los gerentes o directivos porque dirigen y eso no es trabajo. Los empresarios.

Podríamos estar frente a un nuevo tipo de discriminación, porque en mi opinión toda persona que trabaja en una actividad lícita es un laburante, al diccionario me remito.