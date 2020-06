Puertos privados cuestionan la intervención de Vicentín

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), eslabón de la cadena agroindustrial nacional, expresó su preocupación por “la decisión del Gobierno de la Nación de interrumpir el equilibrio de la división de los poderes”. En un comunicado, la CPPC, resaltó que “se afecta este soporte de nuestra República, al disponerse la intervención estatal de una sociedad regulada por el derecho privado que, afectada por cambiantes circunstancias macroeconómicas, resolvió con madurez ajustarse a derecho y recurrir al remedio del concurso preventivo, poniéndose en manos de su juez natural para ordenar su pasivo y acordar con sus acreedores la forma de honrar los compromisos asumidos. Además, para que fuera el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe –único competente- quién analice los motivos y causas de su presentación y la conducta empresarial de quienes la conducían. La aceptación de tal presentación por el Juez Lorenzini y la apertura del concurso preventivo deja bien a las claras que la empresa cumplió acabadamente con la ley aplicable”.

La Cámara, señaló que “nuestro país es netamente agroexportador y este sector, pilar de la economía nacional, se cimienta en la actividad privada de miles de productores agrarios que a lo largo y ancho del país han generado –año tras año- records de producción agropecuaria que han permitido asegurar siempre nuestra soberanía alimentaria a punto tal, que nuestro consumo interno representa apenas un 15% del total de nuestra producción actual de alimentos”.

La intervención del Estado Nacional en el contexto descripto, según la CPPC, “sería ilegal e inconstitucional por invadir la esfera de otro poder del Estado. Por otro lado, el argumento de una pretendida protección de la soberanía nacional siempre fue utilizado por países competidores, importadores, para impedir en sus territorios el ingreso de la producción agropecuaria de nuestro país”.

El comunicado de prensa también expresa que “la participación forzada del Estado nacional en este sector además de no corresponder por ir en contra de uno de los principios rectores de nuestra República, no es conveniente porque es demostrativa de un estado de inseguridad jurídica manifiesta en momentos en que la economía nacional está sometida a un stress extraordinario producto de la deuda externa, aún insoluta con sus acreedores y a la paralización ocasionada por la pandemia. El avanzar por este camino no generará el estado de certidumbre imprescindible para conseguir la llegada de inversores, ni el acceso al financiamiento internacional, ni el ingreso de las divisas necesarias para superar esta coyuntura”.

Mirá también Los graneles líquidos debutan en el puerto de Montevideo Para la operación, llevada a cabo por PTP Uruguay, se utilizó un novedoso sistema de carga directa de buque a camión cisterna

Fundada en 1988, la CPPC representa a 29 puertos privados situados a lo largo del país. En sus muelles, se opera un amplio abanico de especializaciones que incluyen carga general, automóviles, combustibles, químicos, cargas frigoríficas y de proyecto, contenedores, frutas, graneles agrícolas, productos y subproductos oleaginosos entre otros.