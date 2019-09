Puerto la Plata, un sueño que es realidad

En la década del 80, con el advenimiento de la democracia, tuvimos la última oportunidad de poner en agenda del gobierno Nacional nuestro Puerto La Plata, a través de la Ley Urriza, con la necesaria toma de decisiones y definiciones, pero finalmente el Estado vetó esta última esperanza de puesta en valor.

En los años 90, junto a Luis Urriza, diseñamos una estrategia y planificación para llevar adelante, en consonancia con la Ley de Emergencia Económica, la provincialización de los puertos y la mayor libertad de trabajo en los mismos. Recorrimos todos los pasillos de Nación, del Congreso, de Provincia y de la Legislatura para lograr que estuviera contemplado en el marco de los entes de derecho público no estatales, que como modelo se estaban imponiendo en Bahía Blanca, Quequén, Rosario y Villa Constitución.

Con el fin de aportar soluciones que garantizaran que los planes y obras respondieran a una visión global e integradora, con pertenencia regional, se convocaron los recursos técnicos y humanos de la Comisión Pro Reactivación del Puerto La Plata integrada por cámaras de Comercio e Industria de La Plata, Berisso y Ensenada, el Colegio de Ingenieros Distrito V, la Bolsa de Comercio de La Plata, la Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Provincia de Buenos Aires), el Colegio de Abogados de La Plata y ACIMCO.

Por la situación operativa en decadencia, su infraestructura en desuso y su gobernanza de ejecutivos de la ex AGP, se sugirió implementar, para el corto plazo, la unificación de autoridades provinciales en jurisdicción portuaria con disponibilidad de los terrenos portuarios, administrando los espacios operacionales y de sus espacios de ampliación futura. La adopción de un plan maestro de corto plazo y asegurar las condiciones de navegabilidad, de infraestructura y señalización diurna y nocturna. Se debían preparar los llamados a licitación pública para la concesión de tierras portuarias en Ensenada (Cabecera Rio Santiago oeste y Sitio 9) y Berisso (Cabecera Rio Santiago este y Sitio 20 y 21) y ocuparse, finalmente, de un plan a largo plazo que estuviera contemplado por el Estado Nacional.

Ideales

Muchas fueron las luchas de ideales, fundamentalmente con la gobernanza del puerto, las autoridades provinciales y la comisión de zonas franqueros, usuarios beneficiarios de las condiciones que se ofrecían y que pretendían mantener ese status jurídico, dependiente del Estado Provincial. Fuimos invitados a participar como jefe de Puerto, delegado Administrador del Rio de La Plata y director comercial de la autoridad provincial, llevando adelante el plan de desarrollo regional consensuado. Hasta que llegó el día que, por no compartir el criterio de la administración provincial, fui desafectado de la responsabilidad en el puerto.

Esta situación llegó a conocimiento del Ministro de Obras Públicas, José Romero, quien no sólo me reintegro al trabajo, sino que, además, aseguró la transferencia de la administración a un Consorcio de Gestión del Puerto La Plata integrado por Provincia, Municipios, gremios y usuarios, y me honró al designarme como su Presidente fundacional.

Así, finalmente el día 29/09/99 se puso en ejercicio el nuevo ente con moderna gobernanza que titulamos como un acto de "Refundación del Puerto La Plata".

Logramos revertir la tendencia decreciente de mercaderías, supimos consensuar los intereses generales y gremiales dentro del ámbito del puerto, y llevamos un plan de obras que permitió mostrar el fortalecimiento en la nueva gobernanza. El reconocimiento a todos los involucrados en la reparación histórica de la escollera, a los que disimularon nuestros errores involuntarios, a todos los que de alguna manera estuvieron en la mesa de consenso, y que lo hicieron principalmente a partir de la hombría de bien y apostando al interés general por encima del particular. Muchos fueron los riesgos asumidos, pero mucho más feliz me hacían los resultados obtenidos.

Quiero expresarles que hace ya 20 años tuvimos, en principio, un sueño. Y para que ese sueño no fuera una utopía, debimos formalizar un proyecto. Posteriormente hubo que elegir a los hombres y mujeres que lo ejecutaran, para finalmente consolidar un presente que todavía permite mirar el horizonte con optimismo.