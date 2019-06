Puerto Bs. As. amplía sus áreas logísticas

Puerto Buenos Aires comenzó las obras de ampliación de su Zona de Apoyo (ZAP) Portuaria dentro de su plan de modernización. Con estos trabajos, en los que ya se han invertido u$s 75 millones, se continúa avanzando en la disminución de los tiempos logísticos, en la mejora de la operativa portuaria y en lograr un puerto más competitivo en infraestructura, tecnología y costos.

La ZAP es un predio ubicado en el sexto espigón de la jurisdicción portuaria, frente a la renovada Dársena E en Av. Costanera Rafael Obligado y que sirve como espacio de espera y descanso para los 2.300 camioneros que llegan por día al puerto para dejar o retirar contenedores. La obra recientemente iniciada requerirá una inversión de $32.438.400 + IVA y permitirá sumar 70 nuevos espacios de estacionamiento, alcanzando un total de 125 para mejorar la rotación de vehículos. Los trabajos a realizarse en el predio también incluyen una instalación eléctrica y desagües pluviales, la construcción de cámaras de inspección, pavimentación y la colocación de columnas de alumbrado y provisión de luminarias LED. Además, los camiones accederán de manera directa a la ZAP avanzando con las tareas de pre-gate y disminuyendo los tiempos de espera en las terminales.

Desde 2017, cuando venció la concesión del predio que hasta ese entonces era explotado por la empresa Ivetra – la misma firma que exigía de manera irregular y extorsiva la compra del seguro TAP para ingresar al puerto –, se bonificó la tarifa de ingreso al mismo, generando un ahorro de u$s 2.700.00 para los exportadores y se amplió considerablemente la cantidad de vehículos autorizados para ingresa al predio. Antes era el concesionario quien aleatoriamente decidía quien podía ingresar a esperar en el predio y quien debía hacerlo sobre Av. Castillo, generando numerosas congestiones de tránsito. Ahora, todos los camiones que llegan al Puerto ingresan al ZAP y lo hacen por medio del recientemente inaugurado Paseo del Bajo, una traza de 7,1 kilómetros, sin barreras y exclusiva para tránsito pesado, que conecta el sur de la ciudad con el norte en solo 7 minutos.

"Estamos avanzando con obras que nunca se habían hecho por falta de voluntad, de decisión política y de la mala administración de los fondos del puerto. Desde 2016 el puerto no recibe más fondos del Tesoro Nacional y aun así avanzamos con obras por más de u$s 75 millones, esto es algo no había pasado nunca en la historia del puerto nacional. Cuando iniciamos nuestra gestión teníamos un objetivo muy claro: bajar los costos, modernizar la infraestructura y mejorar los accesos para los distintos medios de transporte para que los productores de las zonas más alejadas no pierdan competitividad contra los que se encuentran en las inmediaciones del puerto, sabíamos que era la única manera de devolverle el rol federal y los resultados nos demuestran que vamos por el camino correcto", destacó Gonzalo Mórtola, interventor de Puerto Buenos Aires.

Mientras continúa con el proceso de baja de costos, Puerto Buenos Aires lanzó el llamado a la licitación pública nacional e internacional para operar el puerto federal. El mismo fue lanzado en diciembre por el Ministro Guillermo Dietrich junto a Gonzalo Mórtola, y Mariano Saúl, subsecretario de Puertos y Vías Navegables. La empresa adjudicataria será la responsable de complementar las obras de ampliación que ya se están realizando y que representan una inversión de u$s 760 millones en los primeros 10 años.

El plan consiste en consolidar todo en un sólo prestador de servicios portuarios, por un plazo de 50 años, -ya que en mayo del año que viene vencen las concesiones de los tres operadores actuales- con una zona única de verificación aduanera y un único acceso al puerto, a través del Paseo del Bajo.

El objetivo es optimizar la logística nacional, a través de un puerto competitivo que tendrá la capacidad de recibir buques más grandes con bajos costos. El renovado Puerto tendrá un diseño flexible, moderno, capaz de adaptarse a las necesidades del mercado de los próximos 50 años y duplicará la capacidad actual de carga, cuidando estándares medioambientales y de calidad.