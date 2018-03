Proponen un plan para renovar la infraestructura de EE.UU.

La elegida de Donald Trump para secretaria de Transporte de los Estados Unidos, Elaine Chao, planea "desatar el potencial de inversiones privadas para fortalecer las redes nacionales de transporte que sostienen la economía del país". Así lo hizo saber ante la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado que aceptó su nominación.

A juicio de la flamante funcionaria, "las ganancias económicas están amenazadas por infraestructura que necesita reparación, el espectro de más muertes en carreteras, creciente congestión y la lenta adopción de tecnologías emergentes".

Chao propone usar "herramientas financieras innovadoras" que puedan "aprovechar plenamente la ventaja de los billones de dólares en capital que las firmas de valores, fondos de pensiones y dotaciones pueden invertir".

Su estrategia de basa en que las inversiones privadas sean incentivadas con "una visión nueva, atrevida". Chao no detalla esas iniciativas, pero Trump ha propuesto proveer créditos tributarios por u$s 137.000 millones a inversionistas en infraestructura. Sus asesores predicen que es generaría una inversión de u$s 1 billón en 10 años.

Scretaria del Trabajo durante el gobierno de George W. Bush y subsecretaria de transporte bajo George H.W. Bush, Chao es además la esposa del líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell y muchos senadores tienen una relación personal con ella.

Esa relación puede resultar práctica en cuanto a lo que podría ser uno de los principales deberes de Chao como secretaria de Transporte: lograr consenso para lograr la tan buscada ley de infraestructura de Trump y conseguir su aprobación en el Congreso (McConnell ya ha dicho que no va a ser una prioridad). Algunos ven el potencial de que existan conflictos de interés en el futuro. Sin embargo, existe un precedente aquí: Elizabeth Dole trabajó como secretaria del Departamento de Transporte mientras estaba casada con el ex líder de la mayoría del Senado Bob Dole y posteriormente se desempeñó como Secretaria del Trabajo. Por lo visto Chao está siguiendo sus pasos muy de cerca.

La novel funcionaria no ha sido inmune a críticas. Los sindicatos dicen que como secretaria del Trabajo mayormente se puso de parte de la industria a la hora de hacer cumplir reglas laborales y de seguridad.

Experiencia

En el comunicado oficial para dar a conocer este nombramiento, Trump dijo que Chao aporta "una experiencia sin paralelos" para ese puesto y dijo que tiene un "extenso pasado de fuerte liderazgo y experiencia".También resaltó el papel que desempeñará para "reconstruir la infraestructura con un presupuesto equilibrado".Cuando fue elegida para ser secretaria de Trabajo, Chao se convirtió en la primera ciudadana estadounidense de origen asiático que llegaba al gobierno de Estados Unidos."Una inmigrante que llegó a Estados Unidos a los ocho años sin hablar una palabra de inglés, Chao recibió la ciudadanía estadounidense a los 19 años", recordó el comunicado oficial que da cuenta de este nombramiento.Chao es una opción experimentada: trabajó un total de ocho años como secretaria de Trabajo con el presidente George W. Bush y ya tenía años de experiencia en altos cargos federales antes de eso. Bajo el primer presidente Bush, Chao trabajó en el Departamento de Transporte como responsable de administración marítima y luego como subsecretaria. Se desenvuelve con facilidad en la Casa Blanca.El transporte históricamente ha sido considerado un rubro bipartidista. Algunos presidentes han decidido nombrar a dirigentes del partido opuesto para encabezar el Departamento de Transporte como por ejemplo, el demócrata Norman Mineta bajo el presidente Bush o el republicano Ray LaHood bajo el presidente Obama. Trump no hizo esa elección con Chao, una conservadora que ha estado mucho tiempo en el grupo de estudio derechista Heritage Foundation. Pero Chao representa una voz mucho menos ideológica, en comparación con varios otros miembros del equipo Trump.Chao ha dicho que su experiencia como inmigrante, más que la ideología, definió su liderazgo como secretaria del Trabajo. Chao y su familia llegaron a Estados Unidos tras un viaje de un mes en un carguero, procedentes de Taiwán cuando ella tenía solo ocho años de edad. No hablaba inglés en ese momento y, sin embargo, en una década ya asistía a Mt. Holyoke College y, más tarde, a la Escuela de Negocios de Harvard.