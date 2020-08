Proponen crear una línea fluvial santafesina

Es el huevo o la gallina. Los cargadores no utilizan el modo fluvial porque no hay buques que recalen con regularidad en los puertos. Y los armadores no recalan con regularidad en los puertos porque no hay cargadores.

Con un entusiasmo y una convicción que conmueven, Martín Maggiori, socio gerente de la empresa de servicios portuarios La Barquita SRL, parece dispuesto a romper este círculo vicioso.

“La idea es que la línea recorra las terminales de Villa Constitución, Santa Fe, Reconquista y Rosario, respetando el itinerario fijado aún sin tener cargas a los fines de generar la confianza necesaria que precisa un servicio regular. Cuando los cargadores vean que el buque dice presente con puntualidad, van a traer sus cargas”, dijo a Transport & Cargo Martín Maggiori.

El plan seduce por su simpleza.

“La provincia de Santa Fe debe acompañar con una inversión inteligente. El aporte inicial sería cercano a los u$s tres millones, y luego debería disponer de un desembolso operativo de u$s 250.000 mensuales, que para ponerlo en contexto es un valor equivalente a un kilómetro de ruta asfaltada, hasta que comience a dar ganancias. Llegado ese punto, la empresa se licita, el Estado vende su participación y recupera la inversión”, destaca Maggiori.

El gerenciamiento de la compañía se propone privado con directorio integrado por los presidentes de los cuatro entes de administración portuarios, un representante de la empresa privada, y uno de la Provincia. El agenciamiento marítimo y la operación del buque estaría a cargo de La Barquita SRL

El buque completo, una vez que la línea esté desarrollada (Maggiori estima los primeros seis meses de déficit) podría facturar el doble del costo. Para esta cuenta, se calcula un movimiento en pleno servicio de 500 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) semanales de salida, y otro tanto de vacíos.

“Todas estas cargas potenciarían al puerto de Rosario como salida al mundo”, expresó el empresario.

El barco, para transporte de contenedores deberá contar con grúas propias, no debe superar los 100 metros de eslora y su calado los cinco metros de profundidad para que pueda entrar a Reconquista, Santa Fe, Rosario y Villa Constitución sin la necesidad de asistencia de remolque o prácticos que encarecerían la operación.

Además de la baja de costos logísticos propios de la utilización del modo fluvial, se destacan otros beneficios colaterales: cada contenedor es un camión menos en las rutas, reducción de accidentes por menor circulación, y menor emisión de gases.

El plan de negocios contempla que los pequeños y medianos productores que utilicen los puertos de los Entes de Administración, puedan canjear el total o un porcentaje de los gastos ocasionados en los mismos por crédito para el pago de impuestos provinciales. Esto serviría de estímulo a la radicación de industrias y al uso de los puertos.

Consciente de que para un proyecto de este tipo quizá no alcance con una sola provincia, Martín Maggiori señaló: “Por algo hay que empezar, seguramente cuando estemos funcionando nos llamen de otras provincias”.

Lo cierto es que el proyecto puede resultar de sumo interés para Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos o Buenos Aires. Incluso se puede pensar que en un futuro la línea toque como puertos cabecera a los de Buenos Aires y Asunción del Paraguay con escalas en Posadas, Formosa, Barranqueras, los puertos santafecinos, y Terminal Zárate”.