Privados destacan una nueva etapa de diálogo

Los primeros 100 días del gobierno de Mauricio Macri generan expectativas entre empresarios e industriales del sector.

Para Marcello Vaccari, presidente de Grupo RVA-Vaccari Logística Internacional, es "muy importante haber establecido nuevamente el diálogo y mayor confianza. Como logros se destaca la eliminación del cepo y el sinceramiento del tipo de cambio, el transparente Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) en reemplazo de las DJAI y que las licencias automáticas realmente lo sean, el nuevo régimen de DJVE en reemplazo del ROE, eliminación de los derechos de exportación, nuevo plazo de ingreso de divisas para las exportaciones, y la eliminación de las barreras para el pago de compromisos y deudas de las empresas al exterior". En el mismo sentido, Gustavo López, presidente del Centro de Despachantes de Aduana (CDA), destacó que ahora "los funcionarios abren las puertas de sus despachos, nos reciben, escuchan y consideran nuestra opinión. Esta situación que debiera ser normal, no sucedió en los últimos años". El titular del CDA destacó el hecho de otorgarle una validez de 180 días a las declaraciones efectuadas en el SIMI "porque ello se adecua a la realidad del comercio exterior argentino".

Positivo

Según la visión de Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval y coordinador de la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval Argentina, "es positivo el diálogo abierto con la nueva conducción de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación y la posibilidad de desarrollar la reciente mesa de trabajo conformada junto con los ministerios de Transporte y de Industria. Compartimos la decisión del gobierno nacional de no volver a prorrogar los permisos para la navegabilidad de embarcaciones de casco simple, después de tantos años ignorando normas internacionales y arriesgando nuestro patrimonio medioambiental. Esperamos que las mismas no sean reemplazadas por unidades de casco doble, como corresponde, pero hechas en el extranjero, usadas o nuevas, cuando hoy tenemos todas las capacidades para fabricarlas en el país. La importación de embarcaciones que podemos construir en Argentina debe ser la excepción y en la renovación de la flota mercante nacional no hay nada que justifique la exclusión de la industria naval argentina. Defender nuestra producción y el empleo propio no es una cuestión ideológica sino de sentido común y de supervivencia en un mundo cada vez más conflictivo".Fernando Maggi, CEO de Ultramar Argentina SA destacó como positivo en estos primeros 100 días "el sinceramente del tipo de cambio que permitió corregir distorsiones de ventajas competitivas no formales y dio un leve viento de cola para afrontar el creciente ritmo inflacionario que estamos viviendo. A esto se suma el levantamiento del cepo, derogación de la resolución 1108 y el cambio y renovación de autoridades en organismos oficiales".La agilización de los ROE para exportaciones de lácteos y carnes, junto a la eliminación de retenciones a las exportaciones y actualización del tipo de cambio, fueron destacados por Delia Flores, empresaria del transporte internacional, logística y despachante de aduana."Las SIMI son más transparentes, las reglas son más claras. Se genera previsibilidad y eso alivia la gestión. Con el sinceramiento del tipo de cambio, en todos mis años de profesión, nunca vi una transición tan prolija y ordenada. Además, como la medida ya se venía anunciando, permitió a los operadores de comercio exterior tomar los recaudos con clientes y proveedores", aseguró Delia Flores.