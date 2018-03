Plantean obras logísticas y mejores accesos a Rosario

El Área Metropolitana de Rosario requiere un plan de obras de corto plazo para mejorar los accesos del transporte terrestre (vial y ferroviario) a las industrias y terminales portuarias. Por tal razón, el Ministro Guillermo Dietrich visitó la Bolsa de Comercio de Rosario acompañado por la Secretaria de Obras, la Subsecretaria de Planificación de Transporte de Cargas y Logística, el Director Nacional de Puertos y el Gerente de Ingeniería y Proyectos de Vialidad.

En la oportunidad, se le expusieron las conclusiones del estudio en el que participaron la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe, entidades del sector privado y los Municipios y Comunas de la región, y la justificación de cada una de las alternativas seleccionadas en una reunión de trabajo con el Presidente Alberto A. Padoán, miembros de la Mesa Ejecutiva y de la Comisión de Transporte, Infraestructura e Hidrovía, y el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta.

En la oportunidad, se planteó la necesidad de transformar en autovías las rutas nacionales No. 33 (en el tramo Rufino a Rosario), No. 34 (entre Rosario y Sunchales) y No. 11 (entre Santa Fe y Reconquista). Asimismo, el Presidente de la Bolsa se refirió a la interconexión vial entre Reconquista y Goya (Corrientes), de singular significación para la economía regional. También solicitó avanzar en las obras de conclusión de los ramales del Ferrocarril Belgrano Cargas que confluyen a los puertos de Rosario.

Se abordaron otros temas como la importancia de ejecutar una serie de acciones y obras de adecuación en el canal navegable troncal del Río Paraná, en el tramo Océano - Puerto General San Martín, como la profundización a 36/38 pies en algunos sectores.

En conjunto

"El éxito de la gestión va a depender de que trabajemos juntos. Uno de los problemas de Argentina es que no se han planificado ni se han priorizado las obras estratégicas, lo que derivó en que no se concreten los trabajos más necesarios", resaltó Dietrich.

Finalmente, se comprometió a consultar las propuestas que la Bolsa haga llegar sobre los distintos modos de transporte, en particular las iniciativas para la reglamentación de la ley ferroviaria de "open access".

El 80% del volumen físico de las exportaciones argentinas de granos y derivados, junto con el 35% en cuanto a valor FOB del total de las exportaciones de todos los rubros, tienen lugar en la franja costera del Área Metropolitana de Rosario.

El Área Metropolitana de Rosario ocupa 3.800 km2 y cuenta con aproximadamente un millón y medio de habitantes. Es un punto estratégico, ya que constituye el nodo de exportación de cargas a granel más importante de Argentina y de paso del tránsito de pasajeros y cargas de las regiones centro y norte del país. Desde las instalaciones portuarias situadas en la franja del río Paraná desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco, en 70 kilómetros de costa se despachan entre el 78% y el 80% de los embarques de aceites, granos y subproductos de Argentina.

Durante 2015 llegaron a estas terminales portuarias, solo contando embarcaciones de ultramar, casi 2.200 buques. A la región arriban unos dos millones de camiones y más de 2.000 trenes por año con el objetivo de hacer llegar los insumos a las plantas agroindustriales. En el 2014, de enero a marzo, el promedio mensual fue 40.000 camiones. En el 2015 fue 55.000 aproximadamente. Y hasta hoy, van en 80.000 camiones promedio en el mismo período.