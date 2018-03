"Planeamos duplicar la cantidad de kilómetros de autovías"

"Hace dos años que trabajamos en equipo en el estudio de las principales problemáticas del sector transporte y logística de la Argentina. Tuvimos innumerable cantidad de reuniones antes de asumir cuando la mayoría de la gente pensaba que no teníamos ninguna chance de ganar las elecciones. Si no hubiésemos hecho eso, se perdía un año más", aseguró el ministro de Transporte Guillermo Dietrich en diálogo con Transport & Cargo.



-¿En qué estado recibieron el gobierno?

-Encontramos una desconexión total entre todas las áreas. Por ejemplo, dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial había funcionarios que reportaban a diferentes líneas políticas y ni se hablaban entre sí. Constatamos mucha inoperancia en la gestión del estado y una escandalosa corrupción. En estos primeros 100 días de gestión se bajó en promedio un 30% el costo de las contrataciones.

Aerolíneas que tiene el 80% del mercado de cabotaje pagaba el triple de comisión a las agencias de viaje. Reducir la comisión del 3% al 1% más otras decisiones de índole comercial posibilitaron un ahorro de u$s 100 millones anuales para la compañía. Los casos similares a estos que fuimos resolviendo son infinitos.



-¿Se trabaja en la infraestructura vial?

-Apuntamos a duplicar la cantidad de kilómetros de autovías en los próximos cuatro años. Recibimos Vialidad Nacional con $13.000 millones de deuda y todas las obras paradas por falta de pago. Analizamos uno por uno los mil contratos de obra, y tras definir los que quedaban dentro del plan se acordó con los contratistas el pago del 30% de la deuda en tres cuotas, diciembre, enero y febrero que ya fueron abonadas. Ahora estamos cerrando la forma de pago del 70% restante.



-¿Cuál será el plazo de pago para los contratistas?

El que certifica como corresponde, cobra a los 60 días y esto es igual para todos. Con $7.000 millones en los últimos cinco años, Santa Cruz fue la provincia que recibió más fondos para obras viales. Lázaro Báez se llevó el 80% del presupuesto y cobró a los 35 días. El otro 20% debía esperar 230 días. Ya desapareció esta discrecionalidad, y el mandato del presidente Macri es el de acelerar las obras.

La ruta 3 que une Caleta con Comodoro se adjudicó en 2008 a Lázaro Báez con un presupuesto original de $125 millones. Se llevan gastados $800 millones y se realizó solo el 35% del trabajo. Esta semana se reinicia la obra que culminará en 18 meses.



-¿La anulación de la disposición 1.108 logró el objetivo deseado?

-Esta medida también fue analizada previamente con nuestros equipos técnicos. A partir de su derogación se observa un renacer del cabotaje en los ríos Paraná y Uruguay y en los puertos patagónicos. Esto afianza la relación con Uruguay, mejora la logística y beneficia al comercio exterior.



-¿Cómo encontraron los ferrocarriles?

Poco y nada se había hecho por la seguridad. En la red metropolitana el freno aún funciona de manera manual y por el conductor. Nos abocamos al tema y el 29 de diciembre tuvimos la propuesta técnica para resolverlo. Se decidió poner un sistema japonés de freno automático que es el que se adapta a nuestra realidad. El Belgrano Norte será la primera línea en tenerlo dentro de 18 meses y en cuatro años llegará al 100% de los más de 800 kilómetros de vías de la red metropolitana con una inversión aproximada de u$s 250 millones. En 30 años no se había resuelto y debió haber sido la prioridad tras el accidente de Once.



-En el sector aéreo también se esperan inversiones.

-Anunciamos un plan de obra de $13.500 millones que quintuplicará la inversión en los aeropuertos en los próximos cinco años. Hay muchas expectativas en el sector, Avianca viene a la Argentina y otras empresas están tramitando para volver a operar en el país. Aerolíneas mejora todos los meses sus indicadores con gestión profesional, criterio en la administración de la flota, y análisis ruta por ruta para ver su viabilidad. Nos dejaron u$s 120 millones de deuda impaga el año pasado. El compromiso asumido es duplicar el cabotaje en cuatro años para estar mejor conectados y con más frecuencias.

Calculamos que Aerolíneas va a crecer un 60% y compañías otras como LAN o Avianca acompañarán esta tendencia. Todo esto generará más trabajo para los argentinos.