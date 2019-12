Piden políticas claras en la industria naval

Durante el XXIX Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior se abordó la actualidad de la industria naval argentina y su proyección. Una mesa integrada por Enrique Godoy, presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), Sandra Cipolla, presidenta de Astilleros SPI y Marcos de Monte de Astillero Rio Paraná Sur, tuvo a su cargo el análisis de esta cuestión con una coincidencia central: se necesitan políticas claras y apoyo financiero para el desarrollo de la industria naval.

"La industria naval y todas las industrias conexas tienen que trabajar de una manera integrada con el Estado. Es uno de los sectores industriales que presenta un mayor poder de multiplicación económica dentro de la cadena de valor de la que forma parte, creando 14,5 empleos por cada millón de dólares de ventas. Su producción da soporte a distintas actividades esenciales para el país como la logística marítima y fluvial, la pesca, el offshore, el turismo, la defensa, etcétera", sostuvo Godoy. El directivo resaltó que su cadena de abastecimiento representa una gran multiplicidad de Pymes que pertenecen a distintos sectores de actividad, creando una red de empresas naval partistas que dan soporte a la construcción y reparación naval, que permiten elevar la relación empleo por millón de dólares de venta de 14,5 a 20.

Por su parte Sandra Cipolla, también integrante de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), insistió en la necesidad de "pelear por una industria naval pujante, de la mano de los armadores. No tenemos que estar divididos, necesitamos políticas claras y las herramientas para desarrollar lo que estamos capacitados para hacer". La dirigente naval explicó que en la discusión que se dio para las leyes de industria naval y marina mercante todos tuvieron que ceder, pero, luego, el gobierno veto los artículos fundamentales lo que dejo prácticamente inútiles a las normas. "Lo que yo puedo transmitir ahora es que necesitamos las herramientas para poder desarrollar las capacidades que la industria tiene, el Estado tiene que dar una respuesta."

A su turno Marcos de Monte, también integrante de ABIN, explicó: "En nuestro astillero estamos empezando a trabajar en la Industria 4.0. Si no nos adaptamos a los cambios quedamos fuera de competitividad. Para eso necesitamos financiamiento. Se están dando cambios muy rápido a nivel mundial y tenemos que adaptarnos y el Estado deberá apoyarnos, resolviendo al menos el problema fundamental que es el de financiamiento. Hay varias oportunidades cercanas como la renovación de la flota pesquera, y las plataformas off shore. Unámonos no las dejemos pasar y exijamos al Estado las soluciones que se requieren".