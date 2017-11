País rico, país pobre

A veces trato de recordar las diferencias entre cuando tenía veinte y tantos años, recién terminada la universidad y hoy. No había internet, celulares, laptops; pero no me quiero referir a las diferencias técnicas sino a las de otro tipo.

Empecé a viajar por trabajo a otros países hacia el año 1986 y hace poco le explicaba a un colaborador lo que sentía al regresar a casa. Buenos Aires era como Suiza. Sí, sí, había bastante diferencia entre nuestro nivel de vida y el resto de los países cercanos; La realidad mostraba un país con muchos menos pobres que otros, más seguridad y educación y menos hambre. Si te ibas un poco más lejos te decían en New York no salgas de noche que es peligroso, en Miami que tuvieras cuidado con el camino porque había lugares peligrosos, y así uno seguía haciendo comparaciones que verdaderamente te hacían sentir un orgullo especial.

Pasaron nada más que 30 años y hoy, veo en Argentina las mismas cosas que me llamaban la atención en otros países muchos años atrás y lo amargo de esto es que estos países han mejorado y nosotros hemos empeorado. Ojalá hubiéramos mejorado todos.

Si nos preguntamos qué pasó podríamos debatir mil horas, mil días con muchas opiniones iguales o distintas; pero hoy para ser breve se me ocurre citar a Peter Drucker cuando dijo hace muchos años atrás y say no more:

"La sociedad del saber será mucho más competitiva, no habrá países pobres, sólo habrá países ignorantes. Lo mismo sucederá con las empresas, industrias, organizaciones y también será verdad para los individuos".