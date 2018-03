Nuevas expectativas para la agroindustria

Del 8 al 11 de marzo, Ramallo será sede de la muestra Expoagro, y por sexto año consecutivo, SN Estudio Aduanero estará presente con un stand.

"Este año, las expectativas son mucho más profundas, especificas y claras por sobre todas las cosas. Con el cambio de gobierno, la actividad del comercio exterior con el agro marca un antes y un después. El criterio y el sentido común fueron dos factores ausentes en los últimos tiempos, y eso generó el olvido de la presencia de argentina en el mundo. En Expoagro las empresas visitantes van en busca de las soluciones a los problemas. Y esto se logra por el reconocimiento que tiene la exposición no solo a nivel nacional sino internacional. Por tal motivo ofrecemos un año más, todo nuestro equipo de comercio exterior al servicio de esta mega muestra", dijo a Transport & Cargo Silvia Notte, responsable de SN Estudio Aduanero.

De acuerdo al desarrollo en el interior del país y a las inquietudes que están recibiendo en estos últimos meses, el estudio está trabajando en el asesoramiento técnico en comercio exterior para todas aquellas empresas que están en la etapa inicial de registrarse en todos los organismos que afecten a su producto agroindustrial, como Aduana, Senasa, Inase, y Ministerio de Agricultura, entre otros. Otras áreas de SN se relacionan al asesoramiento en derecho aduanero, asesoramiento en derecho aduanero penal y contratos internacionales con destacados profesionales en la materia. Todas estas divisiones estarán expuestas en expoagro 2016.-

Hay conciencia

A juicio de Silvia Notte, en existe consciencia de los exportadores sobre la necesidad de contar con una buena logística para bajar sus costos y así competir en mejores condiciones en los mercados internacionales."El análisis en materia de costos es un punto principal que determina la viabilidad o no de un negocio. Hoy los parámetros en costos de logística son los que más se tienen en cuenta a la hora de llevar adelante una negociación de exportación. En la actualidad nos encontramos con un parámetro insólito, el costo de un flete local es más alto que el de un flete marítimo internacional. Una buena logística va acompañada de obras viales que permitan el buen funcionamiento del servicio en sí. Esta situación se puede dar no solo en la vía terrestre sino en la ferroviaria, permitiendo recuperar puntos de encuentros para lograr una conexión estratégica".La titular de SN Estudio Aduanero aseguró que el potencial exportador de la agroindustria se vio beneficiado desde el punto de vista de las retenciones y a nivel documental."La eliminación de las retenciones al maíz, trigo, girasol y 5% en la soja han generado una dinámica para todas aquellas empresas productoras que veían al comercio exterior desvanecido y sin estímulos. A nivel documental los cambios que se produjeron son entre otros la eliminación de los Roes, clarificación del tipo del dólar y precisión en toda la operatoria de la exportación propiamente dicha. Esta sumatoria de acciones genero que el sector agroindustrial vuelva a ser el gran motor de la economía del país. Durante todo este año 2016 que recién comienza será más que importante que Argentina no solo vaya recuperando mercados internacionales sino que también logre un marco de transformación en exportar productos con mayor valor agregado. Esto no solo se da al desembarcar con un producto en un país determinado sino en hacerlo con marcas a nivel internacional", destacó Silvia Notte.