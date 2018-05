Nueva infraestructura vial beneficia al transporte de cargas

Para el autotransporte de cargas, 2017 tuvo menos margen de rentabilidad por el aumento de combustible y condiciones climáticas adversas.

"Cuando hay mucha cosecha faltan los camiones y cuando hay poca sobramos, somos muchos en un mismo sector. Este año no llovió en el ciclo de crecimiento de los commodities entonces hubo menos rendimiento, que no hubiera sido grave si no hubiera seguido lloviendo. Pero llovió marzo, abril, mayo, entonces trabajamos un día o dos y llovía una semana. La soja esta brotada, negra, perdió calidad y al maíz le está empezando a pasar lo mismo. Esta semana que no llovió es una explosión del apuro de los productores. Ellos gastan mucho para sembrar y este año van a salir a pérdida, creo que todos porque hay muy pocos lugares que se salvan. Va a ser duro para el transporte este año", dijo a Transport & Cargo Ramón Jatip, presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

El directivo reconoció la importante inversión que está realizando el gobierno en la obra pública.

"Las rutas se ven mejoradas, bien bacheadas. Sacan 30 centímetros de asfalto como se debe hacer. También muchas rutas se hicieron nuevas, nosotros transitamos la ruta 7 todo el año y es un semillero de máquinas, camiones moviendo suelos prácticamente hasta Junín. Hemos viajado al sur vemos que hoy la obra pública, y Vialidad Nacional están haciendo un trabajo, que yo no recuerdo haberlo visto antes. Todo mejoró, las banquinas están cuidadas. Había rutas totalmente destruidas, fuimos hace poco a Bahía Blanca por Saladillo y Azul, antes era puro pozo y hoy está hecha totalmente nueva", aseguró Jatip.

Desde CATAC señalaron que Vialidad Nacional tiene 600 balanzas y debe colocarlas en las rutas para controlar el peso por eje de las unidades.

"No son los cerealeros los que van a romper las rutas, es imposible que lleven kilos de más, pero si los que transportan fruta, piedra, cemento, arena, o áridos. Nos prometieron que las pondrán, que el gobierno también quiere controlar. Vimos el procedimiento de las balanzas dinámicas, donde uno pasa y ni se da cuenta que lo pesaron. Y vimos los camiones con muchos kilos de más y nos daba vergüenza ajena, como en la ruta 9 donde había camiones que pasaban con 62.000 kilos brutos. Se está trabajando mucho en poner la infraestructura a punto y la tenemos que cuidar. Nunca en la vida lo vimos a esto entonces cuidémoslo. Los otros días a un camión le cobraron $700.000 de multa, salía con arena, y lo descubrió Vialidad Nacional. Cuando alguien hace eso habría que sacarle el camión, porque está atentando contra una obra vial que no vamos a poder hacer más. Hoy el dinero en obras está rindiendo porque las licitaciones son transparentes. El ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich está en el mejor momento haciendo las cosas que tiene que hacer, Vialidad está haciendo las cosas mejor que nunca. Nosotros andamos por todos lados, hay obras, y las obras se terminan. La obra pública bien entendida es la que moviliza la economía", destacó Jatip.

Tarifa

La tarifa CATAC, referente para la actividad, acompaña la subida de los insumos.

"En lo que va del año, estamos cerca de un 10% de suba de insumos. Las gomas pasaron mucho tiempo sin moverse, ahora subieron. Lo que nos da a febrero de 2018 es un 10% de suba de gastos. Nos juega el dólar contra el camión, en febrero estaba a menos de $ 20 y su salto a $25 pesos sube el precio del bien material, del vehículo. La tarifa tiene actualización cada seis meses, va a ser los primeros días de julio y va a ser parecido a lo que fue el año pasado en la misma fecha", anticipó el titular de CATAC.

En la Confederación señalaron que con el gobierno anterior no se logró en 12 años tener un plan de renovación de flota. Hubo dos o tres planes, pero fueron malos, se vendieron creo que seis camiones. En lo que va del gobierno de Macri hubo un intento con 2.000 camiones. De todos modos, somos conscientes de que hay muchos sectores y actividades que necesitan créditos preferenciales antes que nosotros. Nosotros hemos ido renovando la flota con esfuerzo. La mayoría de nuestros asociados son una familia con un camión, dos hijos, un papa, un yerno. Somos los artesanos del sector", resaltó Ramón Jatip.