Noticias breves de Transport&Cargo

Puerto Diamante

El puerto de Mar del Plata fue el lugar elegido por Scania para presentar su línea de motores marinos que han sido desarrollados por el departamento de ingeniería de la empresa sueca con sistemas especialmente adaptados para operaciones de trabajo pesado o de placer, en el mar y en el río, obteniendo grandes potencias con una gran durabilidad y un alto nivel de confiabilidad.En el evento se apreciaron los motores V8 Dl 16 79 M de 750HP (bi turbo) y 9 litros Dl 9 70 M de 350HP, ambos refrigerados por quilla, y además un grupo auxiliar de abordo completo de 426kw, utilizado en aplicaciones tales como bombas o grupos electrógenos.La marca sueca mantiene las ventajas diferenciales que caracterizan su portfolio de productos, como la estructura de composición modular, ya que la totalidad de los motores de camiones, buses, o industriales y marinos comparten características idénticas, lo que hace a los equipos brindar una mayor eficiencia, al igual que sencillez de mantenimiento y reparación.La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que la tina de reutilización de agua superior de la cámara alta de las nuevas esclusas de Agua Clara se ha llenado hasta el nivel requerido para el inicio de un proceso de rigurosas pruebas.Tras alcanzar este nivel se inicia la prueba de estanqueidad del sistema de llenado y vaciado de las tinas.El contratista Grupo Unidos por el Canal (GUPC) verificará que se cumple con los parámetros establecidos en el contrato, paralelo al llenado de las tinas intermedia e inferior.Para cada una de las tres cámaras en las esclusas de Agua Clara y Cocolí, hay un total de tres tinas de reutilización de agua, que hacen un total de 18 tinas en todo el proyecto. El área del espejo de cada tina en su nivel máximo operativo equivale a unas 25 piscinas olímpicas. Con estas tinas, se podrá reutilizar el 60% del agua requerida para cada esclusaje, lo que lleva a un 7% más de ahorro que las esclusas actuales.Los habitantes de la isla de San Antonio de Apipé, ubicada frente a la localidad de Ituzaingó y a la represa de Yacyretá, vivieron en las últimas semanas una situación grave, cuando un buque de la armada paraguaya bajó a la isla para secuestrar una lancha de pescadores correntinos.Fuertemente armados, militares paraguayos pisaron territorio argentino y sin respetar los protocolos y violando la soberanía argentina, decidieron secuestrar una lancha argentina que pescaba en aguas paraguayas, debido a que supuestamente sus tripulantes no habrían querido abonar un apócrifo canon.Este tema no es nuevo, en reiteradas oportunidades, los acorazados de la Marina paraguaya amedrentaron a los habitantes de la isla a partir de una actitud desafiante. Poniendo sus buques de guerra con el armamento a la vista, muy cerca de la costa de la isla argentina.Asimismo los habitantes de Apipé expresaron que esta situación se habría debido a que la lancha en cuestión no habría pagado el canon que exigen los militares paraguayos para permitir la pesca en épocas de veda. De hecho, en un video que se viralizó a través de la red social Facebook, se ve cuando se paga un monto dinerario y la milicia abandona la isla devolviendo la embarcación en cuestión.Por un error de la Cancillería argentina cuando se firmaron los convenios para la construcción de la represa de Yacyretá, se fijaron los límites entre los países de manera irregular. Apipé es territorio argentino, pero las aguas que la rodean son de soberanía paraguaya. El desafío de ahora en adelante será intentar enmendar esta situación que lleva a que los habitantes de la isla se sientan constantemente amenazados por la fuerzas armadas paraguayas, que custodian esas aguas.Entre las prioridades en materia de obra pública, en la que gestión que encabeza la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone se encuentra la concreción del puerto Caleta La Misión, ubicado en Río Grande. As´ilo informó el secretario provincial de Obras Públicas Mariano Pombo, quien admitió que desde el punto de vista jurídico el proyecto es "complejo", e indicó no obstante que "estamos tratando de resolver eso para empezar a buscar una solución, no sólo jurídica sino también financiera".El funcionario recordó que la obra del puerto se licitó con ciertas pautas como "hacer un puerto sobre la costa que entonces necesitaba dragado, después de que se adjudicó la obra se empezó a trabajar sobre un cambio en el proyecto que provocó que se construyera un muelle para adentrarse más de mil metros en el mar y para eso también era necesario el dragado pero lo más grave era que las obras de abrigo debían ser de mayor tamaño y de otro material, cuestión que encareció muchísimo el costo", explicó.Por tal motivo, consideró que ahora se debería "ampliar el muelle porque el que está, cuenta con una sola mano para circulación de camiones, y su estrechez complicaría el movimiento vehicular y operativo de la terminal portuaria".Con algunos días de demora por el recambio de autoridades, el Consejo Federal Pesquero tuvo su primera reunión de 2016.El encuentro tuvo la participación del subsecretario de Pesca de la Nación, Tomás Gerpe, en calidad de presidente y de los nuevos representantes de las provincias: Francisco Di Leva (Buenos Aires), Jorge Bridi (Río Negro), Alberto Gilardino (Chubut), Carlos Liberman (Santa Cruz), y Juan Antonio López Cazorla (Tierra del Fuego). Además, asistieron el representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reina Sotillo, y la delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Giangiobbe, entre otras autoridades.Durante la sesión, se informó que por el momento no existe disponibilidad en el Fondo de Reasignación de Merluza Común para atender las solicitudes de asignación adicional de cuota correspondiente a la especie.Según consta en el Acta 1/16, sí se le pudo dar curso a las asignaciones sociales pedidas por Chubut (100 toneladas para "Baffetta" y 180 para "Madre Divina) y Santa Cruz (100 toneladas para "Pensacola" y otras 100 para "Quiqueta").Por otra parte, trascendió que Caipa y la Cámara de Armadores solicitaron que en el caso de autorizarse el ingreso de buques poteros chinos al caladero nacional, debería exigirse el mayor porcentaje de procesamiento en tierra que haya ofrecido una empresa nacional.En su próximo viaje a México el Papa Francisco volará en un avión Boeing 737-800 de última generación de la aerolínea Aeroméxico.El avión no será modificado en su interior, es decir, viajará sentado en los asientos de primera clase, resguardado por la Guardia Suiza y acompañado por su comitiva.Viajará en los vuelos nacionales con un promedio de cien personas. El 737-800 tiene una capacidad para 160 pasajeros."El Pontífice y su equipo de apoyo tienen una característica de alta humildad, no pidieron nada especial, no hay asientos modificados, sino en los que tiene regularmente la aeronave, que es tan cómoda que no se requiere de una adaptación", afirmó Arturo Duhart, director de Seguridad Corporativa de Aeroméxico.En lo que sí fue modificado el avión fue en su exterior, pues tendrá el nombre de "Misionero de Paz" y portará los escudos del Vaticano.Autoridades de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y de la Municipalidad de Diamante analizaron en un encuentro la importancia regional del puerto de Diamante, en una agenda que incluyó varios temas. Juan Borsotti, presidente de la Bolsa entrerriana, agradeció la invitación a la institución que encabeza. "Siempre vamos a estar dispuestos a colaborar en todo lo que se refiera a la producción granaria de nuestra provincia", ponderó.Por su parte, el director Eduardo Gherardi manifestó: "Hoy, ante las nuevas medidas implementadas por el gobierno nacional, la situación del comercio de granos cambia sustancialmente. Este nuevo escenario hace que el puerto de Diamante vuelva a tener un papel preponderante en la exportación de los granos que se producen en nuestra provincia".En respuesta al planteo de la mesa directiva de la Bolsa, el intendente de Diamante, Lénico Aranda, señaló: "El puerto es un factor central en la economía de Diamante, por ello no podemos ser indiferentes", destacó tras finalizar el encuentro con los directores de la entidad entrerriana que permitió evaluar las estrategias óptimas para avanzar en el crecimiento de la actividad portuaria en la Ciudad Blanca. "El diálogo interinstitucional con organismos ligados a la producción es el camino para lograr el crecimiento y desarrollo de la ciudad a partir del acceso a la información técnica", aseguró.La Bolsa de Cereales de Entre Ríos durante sus 36 años de vida institucional ha acompañado con acciones directas para el desarrollo del puerto de Diamante.