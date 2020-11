“Mi objetivo es ayudar a crear más trabajo para los argentinos”

Mejorar la circulación y saldar la deuda histórica del puerto con la llegad del ferrocarril a sus muelles, son dos de los vértices en los que se apoyará Jorge Álvaro, flamante presidente del Consorcio de Gestión Puerto Quequén.

En su presentación, junto al intendente municipal del Distrito de Necochea, y ex presidente de la estación marítima Arturo Rojas, Álvaro agradeció por la convocatoria del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la atracción por el retorno a su provincia natal. A su vez, aseguró sentirse “parte de la planificación de un modelo de desarrollo centrado en la logística y el componente exportador de la Argentina”.

Jorge Álvaro se viene interiorizando sobre la operatoria de la estación marítima, desde su arribo, destacó el plantel profesional del Consorcio, y se mostró interesado en avanzar en la diversificación de cargas y la recuperación del ferrocarril para maximizar la competitividad logística en complemento con el camión.

“La velocidad de circulación de la mercadería es el secreto del éxito de este Consorcio portuario. Yo me voy a enamorar de esta empresa, me voy a pintar la camiseta. Ojalá el día que me vaya pueda mirar para atrás y sentirme orgulloso de haber ayudado a generar más trabajo para los argentinos”, resaltó Jorge Álvaro.

Nacido en Azul, Álvaro estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, donde cursó hasta cuarto año. Fue detenido y puesto a disposición del PEN hasta 1983. Luego se radicó en Mendoza, siendo electo diputado nacional por esa provincia en el período de 2007-2011. Con 72 años, por tres décadas lideró su empresa especializada en obras de distribución eléctrica, que vendió en 2014.

“Álvaro es una persona de mucha experiencia política y con ganas de trabajar articulados”, destacó Rojas.

“País que no planifica es colonia y yo me siento parte de esta planificación. Los puertos de la costa atlántica no tengo que decirles la importancia que tienen para el plan que estamos encarando en un momento de la República Argentina que no es bueno para nadie. Es imperioso levantar la vista y pensar en el futuro con los pies sobre la tierra. Así me concibo hoy acá”, manifestó el presidente del ente portuario.

Álvaro reconoció los inconvenientes que causa en Quequén el paso de las cargas hacia el puerto.

“Después quiero conocer bien cómo es la circulación vehicular de cargas, porque sé que hay problemas con los accesos y con el daño que genera todo ese acceso en los lugares por donde el tránsito discurre”, aseveró Álvaro.

La posibilidad de concretar la conexión ferroviaria, una deuda histórica con el puerto, también figura en la agenda prioritaria.

“No tengo que explicar la importancia del modo ferroviario. Un tren de carga equivale a 50 camiones. De todos modos, el tren es para distancias mayores a los 300 kilómetros, para trayectos más cortos el camión sigue siendo la mejor opción. O sea que el camión no va a dejar de existir”, aseveró Jorge Álvaro.

El impulso a las exportaciones será clave para la gestión que se inicia.

“La Argentina demanda dólares y cuando crece, demanda más dólares, y no los tenemos o tenemos muy poquitos, por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces la mirada de los jugadores de Argentina, de los actores de la política y la economía, hoy está puesta en los lugares donde se generan dólares y los puertos son eso”, reseñó Álvaro.