Mejores cifras de ventas al exterior

De acuerdo con la última entrega del Monitor de las exportaciones, herramienta que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, las exportaciones de mayo superaron los u$s 6.000 millones y en el acumulado a cinco meses del año llegaron a u$s 25.500 millones, a pesar de la baja de precios en todos los complejos exportadores. De esta manera, las ventas argentinas al mundo crecieron 16,5% y 2,5%, respectivamente.

Las ventas de porotos de soja y de maíz en grano explicaron gran parte del aumento en las exportaciones de productos primarios (+61%): mientras que los envíos de porotos se triplicaron (u$s 400 millones) con compras de China, Egipto y Arabia Saudita, las de maíz subieron 88% (u$s 310 millones) gracias a las mayores ventas a Vietnam y Corea.

Las exportaciones de aceites crudos de petróleo subieron 75%, con alza en las exportaciones hacia Estados Unidos. Por su parte, las ventas de fueloil aumentaron u$s 14 millones y las de gas natural u$s 11 millones gracias a las mayores compras desde Emiratos Árabes y Chile, respectivamente.

Las cantidades exportadas de bienes industriales crecieron 3%, pero no pudieron compensar la caída de 4% en los precios. Aun así, aumentaron las ventas de hierro y acero (+40,5%), de máquinas y material eléctrico (+13%) y de biodiésel (+12%).

"La Argentina tiene una gran energía exportadora, que potenciamos con todos los avances que hicimos en estos años para mejorar la competitividad de las empresas en el exterior: mejora de la infraestructura, reducción de costos logísticos, apertura de mercados, menos burocracia, reducción de impuestos, nuevos programas y herramientas de apoyo. Con el acuerdo Mercosur-Unión Europea comienza una nueva etapa", sostuvo Alejandro Wagner, director general de Comercio Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Como datos destacados de mayo, las exportaciones de minerales de plata y sus concentrados se cuadruplicaron (u$s 43 millones) por mayores envíos hacia Alemania. Las ventas de cebada subieron 123% (u$s 32 millones), principalmente por mayores compras de Irán. Las exportaciones de carne aviar casi se duplicaron (u$s 16 millones) con crecimiento en las compras desde China. Las ventas de harina y pellets de soja disminuyeron 14% (u$s 114 millones) debido a menores envíos hacia Turquía, Indonesia e Italia. Los envíos de oro cayeron 23% (u$s 52 millones), mientras que los de automóviles lo hicieron al 27% (u$s 46 millones) por menores compras de Brasil.

Durante el período enero-mayo 2019, las exportaciones más dinámicas fueron las de cereales: las ventas de ventas de maíz en grano subieron 31,5% (u$s 571 millones), las de trigo 13% (u$s 176 millones), las de cebada 24,5% (u$s 92 millones) y las de arroz 19% (u$s 13 millones). Las ventas de minerales de plata y sus concentrados aumentaron 71% (u$s 48 millones) gracias a las mayores compras desde Bélgica y Alemania. Los envíos de carne bovina congelada aumentaron 57% (u$s 238 millones). Las exportaciones de grasas y aceites aumentaron 14% (u$s 236 millones): las ventas de aceite de soja crecieron 14% (u$s 165 millones), las de aceite de girasol subieron 54% (u$s 100 millones) y las de aceite de maní lo hicieron al 60% (u$s 21 millones). Las ventas de manufacturas de piedra y yeso aumentaron 41,5% (u$s 17 millones) por el alza en las exportaciones de vidrio y sus manufacturas. A pesar del aumento de 9% en las ventas de utilitarios, los envíos de material de transporte terrestre que cayeron 7% (u$s 197 millones). Las ventas de carburantes aumentaron 14,5% (u$s 106 millones).