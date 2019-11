Más exportaciones potencian el superávit comercial

En el mes de septiembre de 2019 el superávit fue de u$s 1.744 millones, acumulando de esta manera u$s 9.451 millones en los primeros tres trimestres del año y consiguiendo el decimotercer mes consecutivo con saldo positivo de balanza comercial.

En el noveno mes del año, se destaca el incremento interanual de las exportaciones del 14,1% (6,6 puntos porcentuales por encima del 7,5% del pasado mes de agosto), que alcanzaron los u$s 5.746 millones. Por su parte, las importaciones cayeron este último mes un -14,9% (u$s 4.002 millones), siendo el mes número trece que alcanzan caídas interanuales de doble dígito (coincidiendo con la cantidad de meses consecutivos de superávit comercial).

Según un estudio de la consultora ABECEB, en valor absoluto, las exportaciones se incrementaron u$s 709 millones al comparar el mes de septiembre de 2019 con el mismo mes de 2018. En el período, el incremento de las cantidades en un 22,3% más que compensó la caída del 6,7% en los precios. Al compararlo con el mes inmediatamente anterior, el aumento fue del 3,2%, llegando al 4,2% en términos desestacionalizados. El rubro productos primarios traccionó el incremento con un aumento de 77,6% en las cantidades (y 70,2% en valor). Por detrás las MOI (+5,9%) y las MOA (+4,8%) cerraron las variaciones interanuales positivas, mientras que combustibles y energía (-32,2%) fue el único rubro con caídas interanuales.

El gran incremento de exportaciones primarias puede explicarse por el fuerte repunte de las exportaciones de soja: luego de varias semanas de mayor comercialización del maíz, el contexto se tornó favorable para el poroto consecuencia del no tan óptimo estado de los cultivos en EEUU, que conjuntamente con mejoras en la negociación del conflicto comercial China-EEUU implicó un apuntalamiento de los precios internacionales y, en consecuencia, en un estímulo en las ventas locales que se multiplicaron por 12 en la comparación interanual. Por su parte, las exportaciones de maíz presentan una desaceleración respecto al mes previo pero mantienen un récord histórico en el acumulado y un aumento de 41% del volumen exportado interanual.

Los primeros tres trimestres del año finalizaron con exportaciones acumuladas por u$s 47.959 millones, un 4,9% por encima de los primeros nueve meses del 2018, cuando fueron de u$s 45.697 millones. Este resulta ser el mejor desempeño de las exportaciones acumulado al noveno mes del año desde 2014, cuando las mismas habían alcanzado u$s 53.220 millones. Sin dudas el acomodamiento del tipo de cambio real permitió incrementar la capacidad exportadora de la Argentina.

China sigue consolidándose como principal destino de las exportaciones argentinas. En el mes de septiembre se exportaron al gigante asiático u$s 897 millones, lo que representa un incremento interanual del 150,6% (había sido de 217,4% i.a. el mes pasado). La demanda china de carne porcina argentina sigue en aumento, y ya se perfila como el principal comprador de este producto argentino para 2020. Brasil importó en septiembre desde nuestro país u$s 823 millones, un -10,9% i.a. Vietnam regresó al terreno positivo con +55% i.a. (u$s 265 millones), pero no fue el caso de Estados Unidos, que con u$s 342 millones marcó una caída del -20,8%.

A la hora de analizar las importaciones, se evidencia el impacto tanto del gran salto del tipo de cambio como de la caída de la actividad. Esto se refleja en una caída interanual de las importaciones del -14,9% en el mes de septiembre, que a pesar de ser menor al -30,3% del mes pasado sigue siendo considerable. La diferencia en valor absoluto fue de u$s -698 millones, donde las cantidades disminuyeron -8,3% y los precios -7,2%. En términos desestacionalizados, la variación mensual fue del -1,8%, que alcanza el -9,0% en la serie con estacionalidad. Mientras que "Combustibles y Lubricantes" (-33,6%) se destaca como el rubro con mayor contracción, los "Vehículos automotores de pasajeros" (-30,0%) continúan en los primeros puestos. Absolutamente todos los grandes rubros relevados marcaron descensos en sus valores importados.

En los primeros nueve meses del año las importaciones alcanzan una caída interanual del -26,2% ya que, mientras que en este período de 2019 las compras externas fueron de u$s 38.461 millones, en el mismo período del año pasado habían sido de u$s 52.129 millones. En el noveno mes del año en particular, los tres principales destinos de importación fueron Brasil (u$s 810 millones), China (u$s 794 millones) y Estados Unidos (u$s 536 millones), con caídas interanuales de -15,8%, -3,8% y -30,5%, respectivamente.

Con todo, se estima que el año cerraría con un superávit de aproximadamente u$s 13.800 millones (3,2% del PBI), revirtiendo con creces el déficit de u$s -3.701 millones del año pasado. Para el año que viene se estima que el saldo a favor de nuestro país será aún mayor, en el orden de los u$s 17.300 millones (4,1% del PBI).