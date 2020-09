Mas apoyo para la construcción de buques propulsados a GNL

En el ciclo Buques y Puertos sustentables para una marina mercante nacional, el titular del Centro de Patrones, Julio González Insfrán , comunico los avances que ha habido recientemente en relación al proyecto de construir embarcaciones impulsadas a GNL en nuestro país: “Hace ya unos días atrás hubo una primera reunión con la gente de vías navegables, los armadores y los gremios donde se habló del problema de la marina mercante y la necesidad de tener una legislación que encuadre nuestro sector y para que sea mas competitivo. Alli se manifestó un fuerte compromiso de los funcionarios gubernamentales que participaron”.

En esa reunión estuvieron Marcela Passo, la diputada que trabajo los proyectos en el parlamento, ahora subinterventora de la AGP, el subsecretario de Puertos Leonardo Cabrera, el titular de la AGP José Beni, el diputado Carlos Selva y representantes de todo el sector.

“Allí se trabo un acuerdo – continuo Insfrán - para trabajar para recuperar la marina mercante en argentina, terminar de reglamentar la ley y proponer un proyecto de ley que reforme la ley actual para que la potencie y de más posibilidades para radicar capitales”.

En cuanto al proyecto de construir barcos a GNL dijo que se generó una gran expectativa en el gobierno que va a ser un apoyo clave para su realización, tal como lo confirmo en el primer webinar del ciclo el subsecretario de Puertos Leonardo Cabrera.

“Hemos tenido una segunda reunión en el ministerio de Transporte – amplio Insfran – a la que fuimos conjuntamente con Silvia Martinez y con Veronica Iesu, donde hablamos ampliamente de toda la expectativa que genera este proyecto de GNL y el gobierno asumió el compromiso de impulsarlo”.

En el webinar, transmitido por Globalports Canal en YouTube, participaron los presidentes de dos consorcios portuarios de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Felizia, presidente del puerto Mar del Plata y Pedro Wasiejko, presidente del puerto La Plata.

Wasiejko explicó que recientemente se hizo cargo de la conducción del puerto La Plata y que se encontro con una interesante y prometedora realidad para el desarrollo portuario. Destacó que el puerto acaba de realizar una campaña de dragado con una draga nacional, de la empresa Dragados Argentinos S.A., que ha dejado el calado en 30 pies y en perfectas condiciones el ingreso fluvial al puerto.

El dirigente destacó la agenda que se ha dado en los últimos tiempos: la discusión de la renovación de la licitación del dragado de la hidrovía Paraná Paraguay y la construcción, anunciada por el gobernadro Axel Kicillof, del canal Magdalena.

“El puerto de la Plata es claramente un impulsor de la conectividad que tiene que tener nuestro país entre la cuenca fluvial y la marítima - aseguro Wasiejko - y son realizaciones a generar pensando la cuestión desde un punto de vista geopolítico,

de integración nacional, no mirando solamente desde el punto de vista de las tarifas que tienen que pagar los usuarios. Nos sentimos muy satisfechos ante el anuncio del presidente Alberto Fernández, en Rosario. Es un avance la decisión de generar una empresa pública que administre los bienes que se generarían en la hidrovía y obviamente que esté en condiciones también de programar los trabajos de profundización no solo en el canal troncal de la hidrovia y encare tambien el gran desafío de la construcción del Canal Magdalena, una herramienta de integración para todos los puertos del pais, tanto los fluviales como los marítimos”.

Gabriel Felizia, presidente del Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata comenzó su intervención dimensionando la importancia geopolitica del puerto: “A Mar del Plata ingresan todos los meses más de 400 buques, es un puerto que tiene 500 empresas que prestan servicios portuarios, es un es un puerto al que todos los días más de 5000 personas entran a trabajar a sus muelles y también tiene la virtud de que más de 20 mil puestos directos de trabajo que se generan en su ámbito”.

Felizia explicó que son tres los ejes sobre los que desarrollaran su gestión en el puerto, uno el del puerto productivo, el de la pesca, la segunda sobre el puerto turístico y la tercera sobre la cuestion de hacer un puerto sustentable.

“La cuestión del puerto sustentable – afirmó - es lo que viene, creo que es el futuro y creo que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Hablando de buques y de puertos sustentables nosotros tenemos un problema muy serio en el puerto de Mar de Plata: barcos inactivos que se fueron amontonando y que representan el 35% de la capacidad de muelle. Nosotros rápidamente entendimos que había que trabajar en el tema, primero descartamos el uso del varadero de la Base Naval que lamentablemente no esta operativo y empezamos a caminar otras alternativas. Fue allí que nos encontramos con nuestra industria naval, de las más importante de Argentina y en particular con el astillero SPI logramos un convenio que nos permitió retirar un primer buque, y a partir de ahí la iniciativa de seguir trabajando para poder retirar los más de 52 buques que nosotros tenemos en el puerto de Mar del Plata y que afectan fuertemente nuestra operatoria. No solo es un problema ambiental, sino que complica la operación en un puerto que necesita muelles, que genera un movimiento muy intenso de mercadería y que básicamente y fundamentalmente que crea mucho mucho trabajo porque es un puerto absolutamente productivo. Otra solución a este problema sobre la cual estamos trabajando es la posibilidad de hundimientos en un parque acuático que tiene la zona de Mar de Plata y convertíriamos lo que hoy son obstaculos a la producción en atractivos turísticos”.