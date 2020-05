Marinos piden intervención del ministerio de Trabajo

La tarea desarrollada por la marina mercante nacional es una de las que, desde el comienzo de la pandemia, fue incluida como actividad esencial. Por esa razón las empresas del sector han seguido con su actividad con las modificaciones necesarias para garantizar las condiciones de salubridad para protegerse de la Covid-19.

Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo denuncian que algunas empresas han aprovechado esta situación para intentar rebajar salarios y flexibilizar las condiciones laborales.

“Actitudes de este tipo ha tenido hace unos días atrás YPF, empresa que es un 50% estatal, en abierta contradicción con las políticas anunciadas por el presidente Alberto Fernández y lo propio ha realizado una empresa arenera que ha dejado de abonar salarios para generar un conflicto”, dijo a Transport & Cargo, titular del Centro de Patrones Julio González Insfrán.

Desde el Centro de Patrones entienden que la pandemia ha introducido una serie de dificultades a la que el sector no es ajeno y que precisamente estas dificultades han generado una situación de zozobra entre sus afiliados pero, no obstante esto, asegura que no aceptará el “avasallamiento” de los derechos de los trabajadores que representa.

Insfran mencionó especialmente a la empresa “Silos Areneros” que dejo de pagar los salarios de los marineros. En una audiencia virtual llevada a cabo en el ministerio de Trabajo, Silos Areneros SAC se comprometió a abonar los salarios de marzo previa intimación. Al cierre de esta edición, se estaba negociando en Trabajo el pago de los haberes de abril.

“El gremio está en estado de alerta – continuó González Insfrán – y les decimos claramente a las empresas que pretendan cambiar condiciones laborales o salariales que cualquier discusión al respecto debe canalizarse a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante un procedimiento de crisis, y no con acciones unilaterales y directas que no serán convalidadas por nosotros”

El Centro de Patrones dio a conocer un comunicado en el que solicita, con carácter de urgente, la acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los efectos de impedir y poner límite a estas irregularidades llevadas a cabo por parte de sectores empresariales inescrupulosos, quienes pretenden poner sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras el peso de esta crisis y la sustentabilidad de las actividades, trasladando sobre ellos el propio “riesgo empresario” respecto del cual resultan absolutamente ajenos.