Marineros ya practican con la boleta única electrónica

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) informó a sus afiliados que se encuentran disponibles en veinte seccionales y delegaciones del país, las máquinas de ensayo para puedan capacitarse en la votación mediante el sistema con Boleta Única Electrónica (BUE).

Los interesados podrán realizar las pruebas en la sede del SOMU más próxima a su domicilio, de lunes a viernes de 9 a 16. Desde el gremio destacaron que: "El objetivo es facilitar la emisión del voto, que cada afiliado pueda capacitarse y familiarizarse con este sistema. Todos los marineros podrán realizar pruebas y testear las máquinas, antes de emitir su voto".

Asimismo agregaron: "Las Boleta Única Electrónica, permiten a los electores votar con un sistema moderno, ágil, sencillo y trasparente. Tanto los fiscales y los votantes tienen mayores instancias de control de los sufragios y el proceso de escrutinio es mucho más rápido que con otros sistemas".

La elección, con la implementación de la BUE, busca la participación de todos los afiliados al SOMU quienes podrán emitir su voto en cualquier sede del gremio del país. Si el votante se encuentra en un lugar distinto al de su alta de afiliación, igualmente podrá emitir su voto. Lo hará por alguna de las listas que se presentan por el Secretariado Nacional. Entre el 18 y el 22 de diciembre el SOMU votará luego de 30 años y será el primer sindicato en que se utilice el sistema de boleta única electrónica. Anteriormente el sistema se aplicó en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh) pero con la particularidad de que no hubo competencia ya que solo participó secretario general, Víctor Santa María, en su cuarto período frente del gremio. En el caso del SOMU habrá competencia. Serán dos las agrupaciones que compitan por el Secretariado Nacional. Por un lado, la Lista 20 Celeste, encabezada por Rubén Manno y la lista la Lista 18 verde, encabezada por Raúl Durdos, esta última vinculada con Hugo Moyano.

Amenaza

La intervención del SOMU denunció amenazas de parte de Orlando Alfaro, candidato por la lista 33, una de las tres anotadas para participar en las elecciones y que la Junta Electoral descalificó por no reunir los requisitos necesarios.

El interventor judicial, Silvio Torres, se presentó ante el Juzgado Federal a cargo de Claudio Bonadío a ratificar la denuncia oportunamente presentada contra Alfaro, con motivo de las amenazas proferidas públicamente semanas atrás durante una entrevista radial con FM Desiree en la que instaba a sus seguidores a tomar el gremio: "Esto no termina acá. Nosotros vamos a entrar por las buenas o por las malas. Me escuchaste, no. Nosotros estamos convocando a los compañeros, hacemos las presentaciones y vamos a entrar por las buenas o por las malas", habría advertido el sindicalista.

Desde la Junta Electoral Central del SOMU sostuvieron que "Alfaro, a través del apoderado de la lista que encabezaba, se lo notificó en cada instancia sobre los motivos por los cuales observó sus presentaciones y posteriormente rechazó su candidatura". En ese sentido dijeron que: "Ni Alfaro, ni Noto -su secretario adjunto- cumplían con los requisitos exigidos en el Estatuto Social del Gremio y la ley de Asociaciones Sindicales. Señalaron que esta circunstancia era manifiesta y plenamente conocida por Alfaro, quien en rigor nunca tuvo verdadera voluntad de participar del acto eleccionario conforme se desprende de su conducta y tenor de las presentaciones.

En 2010 Alfaro fue expulsado del gremio y en 2012 realizó una demanda a resultas de la cual percibió la suma de $330.000 para concretar su desvinculación del sindicato y declarar no tener nada más que reclamar en concepto de despido y diferencias salariales.