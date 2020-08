Marcela Passo: “Hay que volver al camino del consenso”

Durante más de cuatro años, diversos sectores de la industria naval y la marina mercante nacional intentaron consensuar una ley que permita reactivar la actividad. Finalmente, en diciembre de 2017 se logró acordar un texto que culminó en la sanción de las leyes de promoción de la Marina Mercante (27.419) y de la Industria Naval (27.418).

Días después, el presidente Mauricio Macri vetó el artículo 10 de la ley 27.418que establecía el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (Fodinn) con una asignación anual de $1.500 millones actualizados según el índice de precios internos básicos. También el artículo 13 que fijaba obligaciones para mantener beneficios si el régimen de construcción naval perdía vigencia dentro de los 10 años de promulgada la ley.

“Como ejercicio legislativo, esas dos normas fueron un ejemplo de trabajo en equipo. El proyecto se fue mejorando a lo largo del tiempo con la participación de todos los sectores y el gobierno de entonces tuvo gran participación, en ese momento. El problema que tuvimos es que sufrimos un engaño: el mismo gobierno que se sentó a la mesa para el trazo fino de las leyes nos dijo una cosa, y después veto y arruino las leyes con la reglamentación”, dijo a la revista “A Buen Puerto”, Marcela Passo, diputada nacional MC y actual sub interventora de la Administración General de Puertos (AGP).

Tras afirmar que “hoy tenemos otro gobierno con un profundo sentido nacionalista y enorme voluntad de acompañar a la industria nacional”, Passo puso como ejemplo la reciente decisión de encargar 10 vagones a Fabricaciones Militares a través de un convenio entre los ministerios de Transporte y Defensa”.

En base a su experiencia legislativa, Marcela Passo adelantó la mecánica para recuperar y reformular las dos leyes claves para el sector: “Nos volvimos a reunir el pasado jueves en un amplio encuentro virtual con ese enorme y diverso equipo que logró consensos para las leyes, escuchando las problemáticas y buscando las respuestas. La AGP está dispuesta a apoyar estas iniciativas, a buscar una solución al problema de la marina mercante y la industria naval que tiene que ver con los costos de transporte, con las soluciones para la logística y con un proyecto de país. Veo con muy buenos ojos que tengamos un gobierno que se compromete con estos temas”.

La funcionaria no ocultó su satisfacción por su designación como sub interventora de Puerto Buenos Aires: “La responsabilidad de la administración del único puerto federal del país viene después de participar como diputada en la comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados donde trabajé con todos los sectores, sindicales, empresarios, y políticos. Además, es una satisfacción acompañar a una persona que se ha formado en la AGP y que conoce muchísimo lo que pasa en el puerto, con una vasta experiencia en el sector y en particular en el puerto. Precisamente en el puerto se respira arraigo lo que es muy bueno. Acá hay gente muy valiosa y conocedora del tema y lo valoramos mucho porque queremos que la AGP mejore en los años que nos toque a nosotros estar aquí”.

Marcela Passo valoró también muy positivamente la forma en que se resolvió el trance desatado por el fin de las concesiones: “La solución a los conflictos en este y cualquier caso tiene que hacerse en forma sustentable, y la única manera es sobre la base del consenso. Lo viví como legisladora, cuando fui intendente de General Lavalle también. Esta experiencia que tuvimos acá, en cabeza de José Beni, fue muy fructífera, se escuchó a todos, gremios y empresarios, se operó rápidamente y se resolvió. Tenemos que destacar especialmente el apoyo del gobierno nacional, especialmente del ministro de Transporte, Mario Meoni”.