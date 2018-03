Los puertos de Florida llegan con apoyo estatal

Entre el 23 y 27 de abril, el gobernador de la Florida, Rick Scott, encabezará una misión comercial a la Argentina. Es el primer gobernador de un estado norteamericano en visita oficial desde que Macri fue electo presidente. En el Consulado argentino en Miami a cargo del Embajador Marcelo Giusto y su equipo del área económica, comercial e inversiones liderado por Martin de Antueno y Diego Duhour, se trabaja fuertemente en la facilitación de esta visita.

La llegada de Scott, es vista como una clara señal de aprobación a la apertura económica que vive la Argentina. El gobernador tiene una estrecha relación con el presidente Donald Trump quien tiene su domicilio fiscal en su residencia de Palm Beach.

El presidente, consulta con Rick Scott todos los temas relacionados con América Latina porque comprende que La Florida es el estado más comprometido en dicho vínculo.

Entre los casi 60 inscriptos, figuran las delegaciones de los puertos de Miami, Everglades y Tampa encabezadas por sus directores. También participarán las máximas autoridades de la Asociación Portuaria de la Florida.

"Estamos organizando una reunión con el Consejo Portuario Argentino y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. El subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Argentina, Jorge Metz, nos está ayudando con la coordinación de agendas. La idea es crear un nivel de cooperación más amplio entre los puertos de la florida y los de Argentina. Queremos facilitar las condiciones que les permita exportar más por medio de los puertos de la Florida a los Estados Unidos. Hay muchas oportunidades en particular para perecederos argentinos, como ya lo están haciendo exportadores chilenos y peruanos. Sin duda hay ahora otro interés en participar con el cambio de gobierno en Argentina. La Florida es muy representativa de la relación con América Latina, y esta visita es para demostrar el apoyo a la nueva etapa política de la Argentina", dijo a Transport & Cargo Manny Mencia, vicepresidente del International Trade & Development Enterprise Florida.

El directivo recalcó que además de ser una puerta de entrada a los Estados Unidos, la Florida tiene su propio potencial como mercado de consumo.

Potencia

"El tamaño de la economía del estado es u$s 960 mil millones, es la 16º del mundo. Si la Florida fuese un país independiente, tendría una economía más grande que Holanda, o Indonesia y un poco más pequeña que Turquía. Incluso supera a la de Argentina, que es de u$s 600.000 millones a pesar de ser una de las más importantes del continente. Esto crea además una oportunidad para penetrar otros mercados. En USA, hay miles de empresas que se especializan en distribuir productos que vienen de Latinoamérica", resaltó Manny Mencia.

Se prevé una agenda muy activa con rueda de negocios y entrevistas individuales para los delegados. También se desarrollará un seminario en la Cámara de Comercio sobre oportunidades en la Florida para empresas argentinas, un almuerzo con la Cámara Americana de Comercio, y reuniones con otras asociaciones como la Cámara de Importadores. Asimismo se está armando la agenda para que Scott se entreviste individualmente con los líderes del gobierno argentino, y también con su par, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal".

Desde diciembre del 2010, la Florida ha creado más de un millón de empleos en el sector privado y la tasa de desempleo sigue reduciéndose. El gobernador Scott continúa trabajando para hacer de la Florida un destino global para creación de puestos de trabajo.

Asimismo, se está proponiendo recortes de impuestos por u$s 618 millones para ayudar a las familias y a los pequeños negocios de la Florida. Se espera que esto aliente aún más a los creadores de empleos.

"En apenas seis años, dimos vuelta la economía de la Florida. Creamos más de un millón 250 mil empleos y le dimos la bienvenida a más de un millón de residentes nuevos al Estado del Sol. Desde 2011, la economía de nuestro estado creció un 24%, los ingresos generales subieron u$s 6.800 millones y se han pagado más de u$s 7.600 millones de la deuda. Esto sucedió mientras recortamos impuestos por más de u$s 6.500 millones. Cerca de u$s 21 mil millones en fondos estatales y locales fueron destinados a las escuelas públicas en 2016. Esto equivale a u$s 7.421 por estudiante", señaló el gobernador Scott.