Los cítricos se exportan a pesar de la pandemia

Hace dos años los armadores representados por Plate Brokers SA tomaron la decisión de mudar las operaciones a la terminal Euroamerica en Campana.

La razón de fondo fue estrictamente técnica-operativa, las dimensiones de los barcos, su calado, la proximidad de sus depósitos y del ferrocarril al muelle, la posibilidad de operar dos buques al mismo tiempo, la amplitud de espacio para el stacking de containers, la inversión y ampliación de las cámaras de congelado/refrigerado, y la adquisición de una grúa que permite la optimización de las operaciones, fueron las razones que también aceleraron esta decisión.

Este cambio refiere básicamente al servicio del Mar Báltico (Rusia) que combina con el Norte de Europa (Holanda), mientras que en el servicio al Mar Mediterráneo la nominación del puerto de carga corresponde al grupo exportador quien arrienda los buques completos y son ellos quienes deciden que, cuando y donde cargar.

El hecho de haber concentrado ambos servicios en la misma terminal beneficia tanto al barco como a la carga en virtud de reducción de costos y tarifas más competitivas. Hasta hace unos 20 años Euroamérica era un puerto pura y exclusivamente citrícola, con lo cual experiencia sobra.

Para obtener más detalles al respecto, Transport & Cargo dialogó con Hernán Valladares y Bobby Campbell, de la gerencia Plate Brokers SA.

- ¿Cómo vienen los números de exportación de frutas de este año en comparación con igual periodo de 2019? ¿La emergencia sanitaria influye de alguna manera en las cifras?

-Hasta la semana 31 inclusive hay un leve incremento en el volumen exportado de limón fresco (%3-4) respecto mismo periodo en 2019, un crecimiento importante en naranjas con alta incidencia de exportación terrestre a Paraguay y Brasil, y una sistemática caída en mandarinas que se va agravando año tras año.

El efecto sanitario obviamente afectará los volúmenes proyectados de limón fresco y una vez finalizada la presente campaña podremos dar cuenta de dicha caída en cantidades exactas.

La intercepción sanitaria de algunos lotes en distintos puertos de la Unión Europea puso la alerta tanto a los productores y exportadores como también a SENASA, quienes más allá de un enorme esfuerzo conjunto en erradicar y minimizar el problema decidieron de común acuerdo suspender los embarques a la UE desde el pasado 1 de julio.

Esta “auto” suspensión fue extendida por el resto de la temporada y esto obviamente afectará los volúmenes totales de exportación de fresco ya que otros mercados no podrán reemplazar la caída total de la UE que sigue siendo el principal mercado para el limón del hemisferio sur.

Este un golpe durísimo para la industria citrícola del NOA como también para los armadores quienes tenían proyectadas operaciones un tanto más prolongadas en tiempo y volumen.

- ¿Hay oferta de bodega disponible para la exportación?

Tanto Baltic Shipping LTD como Cool Carriers AB han apostado siempre a la Argentina independientemente de sufrir costos altísimos de operación en comparación con cualquier otro trafico semejante ya sea Chile, Uruguay, Brasil, Sudáfrica y Nueva Zelanda. No obstante, cada año siguen mostrando su interés en la zona reservando desde mediados/fines de marzo en adelante los buques más adecuados para cada posición de carga.

Baltic Shipping LTD sigue ofreciendo su servicio regular quincenal al Mar Báltico y Norte de Europa mientras que Cool Carriers AB lo hace al Mediterráneo con mayor peso en España, pero esta temporada hemos logrado cerrar un volumen importante a Grecia e Italia luego de varios años. Esta es una buena señal para los mercados y operadores. Sumado a esto, y en conjunto con nuestros principales, seguimos trabajando en el proyecto de posicionamiento de nuestros buques para la carga de carne/cítricos (limón) con destino a China, operando también en Euroamérica que recientemente ha obtenido la habilitación de depósito/manipuleo correspondiente, favoreciendo así el tiempo de tránsito (directo) y la calidad de productos, un factor clave en este negocio.

- ¿A qué mercados están llegando?

-Luego de muchísimos años de trabajo comercial y sanitario, y gracias a las gestiones de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), la Argentina pudo reingresar al mercado de Estados Unidos. No fue ni es algo sencillo ya que ha significado inversiones muy importantes no solo en la fruta sino en los empaques y esto ha posibilitado una muy importante alternativa comercial en dicho mercado. Si bien el o los volúmenes no se han estabilizado aun (segundo año) es de esperar que a futuro sea una alternativa de comercialización para no tener tanta dependencia sobre la UE. En este sentido, también creemos que tenemos una ventana operativa para estos destinos (USA-Canadá en conjunto), bien de cargar estos lotes con nuestros socios logísticos de Chile y/o Argentina o bien directamente con nuestros buques reefer en combinación con otras cargas refrigeradas/secas, dado todos nuestros buques son aptos USDA, con capacidades operativas de manipular estas cargas y favorecidas por los tiempos de tránsitos a destino final.