Logística en tiempos de crisis: la experiencia de Maersk

Para Maersk, el grupo logístico más importante del mundo, la presente crisis implicó movilizar en pocos días a cerca de 40.000 empleados del trabajo de oficina al de sus casas.

“Esta fue una experiencia muy intensa, pero se pudo seguir operando normalmente. Claro que también tenemos gente que no puede quedarse en casa, como la que trabaja en los buques, en las terminales, o en la reparación de contenedores”, destacó Roberto Rodrigues, Maersk MD – East Cost of South América

El directivo, disertó en las III Jornadas de Transporte y Logística organizadas por el 22 aniversario de Transport & Cargo junto a Globalports.

Rodrigues, citó las palabras de Vincent Clerc, CEO Ocean & Logistics – A.P. Moller - Maersk: “Al principio era muy importante asegurarse de que todos en el equipo entendieran que nos mudábamos a las salas de guerra virtuales para hacer frente a muchos cambios. Tomamos la deliberada elección de impulsar constantemente las comunicaciones y ser mucho más externos”.

Rodrigues reconoció que hay aspectos que siguen siendo un reto, como el recambio de la tripulación en los barcos, y el caso de los tripulantes que se quedaron en sus buques durante todo este período de crisis. Esto empezó a resolverse cuando algunos países abrieron la posibilidad de autorizar desembarcos. El tema involucra no solo a las compañías navieras, también a los gobiernos y a la sociedad en general. Es un aspecto muy importante para el funcionamiento de la logística.

“Durante esta crisis surgieron muchos cambios en las necesidades de las empresas, por lo que resulta fundamental mantener una buena comunicación con los clientes. Por ejemplo, se ha presentado la necesidad de seguir funcionando para no cortar la cadena de suministros y que las empresas continúen operando. Pero también, hay clientes que nos piden atrasar las entregas, debido a que no tienen lugares para almacenar la mercancía, o porque ya no la necesitan como lo habían originalmente planeado. Otros nos solicitan cambiar el puerto de entrega y enlazar con aviones. Maersk ha logrado integrar recursos marítimos, terrestres y aéreos para responder a las necesidades de cada cliente”, destacó Roberto Rodrigues.

La crisis por la pandemia, provocó nuevos costos que deben contemplarse. Algunos son laborales e incluyen horas extras y gastos médicos, otros son logísticos con todos los imprevistos en el transporte, cancelaciones temporales o completas, o cuarentenas obligatorias.

“Aunque en este momento hay mucha incertidumbre sobre cuáles serán las futuras condiciones de trabajo, lo que sí se sabe es que las cosas no serán iguales, que se producirán cambios. Algunos de ellos eran necesarios desde antes, pero ahora se evidencian más claramente, tal es el caso de la digitalización de los procesos logísticos, y de los trámites administrativos”, manifestó el directivo.

Maersk, se propone adoptar una serie de medidas que permitirán enfrentar mejor una crisis global como la actual. Entre ellas mencionó la necesidad de contar con un equipo básico que permita una inter funcionalidad de alto nivel para la toma de decisiones, y adoptar un enfoque holístico de la cadena de suministros. En este sentido, Rodrigues, se refirió a la importancia de poseer una cadena de suministros logísticos integrada, que haga factible gestionar la entrega de productos de diversas empresas y orígenes. También abogó por tener múltiples fuentes de materias primas, para mejorar las probabilidades de que los productos terminados lleguen al mercado a tiempo.

“Las empresas con una base de suministro diversificada están menos expuestas al riesgo”, ilustro Rodrigues.

El directivo se refirió además a la necesidad de poseer mejores prácticas, al cumplimiento de la cadena de suministros y a su visibilidad, la que deberá ser evaluada por medio de auditorías para que sean mejor planificadas y confiables.

“En el futuro, se espera que las empresas otorguen más valor a la creación de resiliencia dentro de las cadenas de suministro, con el objetivo de volverse lo suficientemente ágiles como para enfrentar cualquier interrupción inesperada. Esta tendencia ya estaba emergiendo, pero ha sido impulsada por la crisis actual. El costo ya no es la única consideración para una red de cadena de suministro”, resaltó Roberto Rodrigues.

El directivo compartió el panel junto a Julio Delfino, presidente Centro de Navegación y a Paloma Loewenthal, de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (más información en página 4)

Al final de su exposición, Rodrigues compartió un intercambio de ideas con los otros dos panelistas y en la oportunidad resultó interesante observar varias coincidencias. Entre ellas, se encuentra el reconocimiento a las autoridades gubernamentales que a través del dialogo con los privados y gremios, consiguieron elaborar protocolos de seguridad sanitaria que permitieron la continuidad de las operaciones. También se criticó la actitud de algunos jefes comunales o municipales que, desoyendo las indicaciones del gobierno federal, traban el acceso o circulación de personas o unidades de transporte.