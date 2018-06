latinos exitosos

Hace tiempo me invitaron a un evento, una empresa festejaba sus 25 años y convocaron a un famoso historiador para contarnos la historia del comercio exterior en Argentina.

Leí varios de sus libros, pienso que escribe bien, pero que hace comentarios ideológicos actuales extrapolados al pasado. Sostengo que el pasado debe pensarse bajo las normas de ese momento, no con las actuales. Cuando se cae en esa tentación algunos piensan que Colón fue un genocida o que sería mejor no haber hecho la campaña del desierto. Sin embargo, si Roca no hubiera nacido, otro la hubiera realizado por lo que significaba en esa época y menos mal que lo hizo, sino la Patagonia no sería argentina, ni siquiera mapuche.

Siguiendo con el historiador y su charla, cuando llegó la parte de las invasiones inglesas, agregó uno de sus clásicos paréntesis de la historia: "Para los que creen que hubiera sido mejor dejar que nos invadan los ingleses en lugar de seguir con los españoles, les recuerdo que hay países que fueron colonias inglesas que no resultaron exitosos ".

Esa misma noche, disparé charlando con algunos invitados: hay muchas ex colonias británicas exitosas: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos; y si, es verdad, hay otras que no lo han sido. A continuación, pregunté si me podían nombrar un caso de país exitoso que haya sido colonia española. La respuesta fue silencio, tal vez porque, al menos por ahora, no hay casos exitosos de ex colonias españolas.

Cuando me refiero a éxito hablo de la economía, pero también, entre otros, del estándar general de la escuela, civilidad, respeto, cultura, salud y nivel de vida de su población.

En un viaje posterior a la charla, descubrí pensándolo bien, que si hay un caso latino exitoso, la ciudad de Miami. Claro, es una mezcla rara de dos culturas, pero parece que las pautas de educación escolar, normas de orden y de progreso no son de fuente latina.

Para los que no crean en lo que digo, recuerden que a muchos latinos les encanta ir de vacaciones a la Florida y los que emigran tratan de ir a Miami. La próxima, comparen, pregunten y saquen sus propias conclusiones ¿Si todos quieren, serán la excepción?