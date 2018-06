Las seis claves para mantenerse en el mercado logístico

Reinventarse, arriesgarse, ser previsible, acompañar políticas de Estado, proteger al trabajador y atreverse a soñar en grande", son las seis claves que puso en práctica Herme Juarez, quien preside la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín desde 1968. Apuesta fuertemente a la salud y servicios fluviales. No descarta invertir en educación y crear una escuela modelo bajo el sistema finlandés.

Se crió en el puerto, conoce el rigor de los muelles y las heladas de invierno en la bodega de barcos cerealeros. Dueño de un instinto de superación innato, siempre quiso que el portuario salga de la marginalidad para ser un trabajador calificado.

"No me considero exitoso, simplemente tuve visión y pude liderar equipos de trabajo. Los estibadores me confiaron sus destinos y evolucionamos mentalmente deseando un puerto competitivo y eficiente como los del primer mundo", dijo Herme Juarez de 77 años quien considera no tener fórmulas mágicas ni golpes de suerte a su favor, por lo contrario se define como un provocador de oportunidades.

"En primer lugar hay que reinventarse, siempre supimos que la estiba y la desestiba era nuestra fortaleza y profesionalizamos ese servicio de mano de obra. No nos quedamos con la capacidad de mover toneladas de cereal o fertilizantes a fuerza de pala, invertimos para dar un salto cualitativo en la estiba mecanizada, siendo los primeros en importar cargadoras frontales que aceleraron los ritmos de carga. En 2018 volvimos a innovar incorporando excavadoras en las celdas de las terminales cerealeras con las que alcanzamos el récord de 2.500 toneladas/hora marcando un precedente de liderazgo en puertos del mundo", destacó Juarez.

El directivo aseguro que "somos ambiciosos por naturaleza, estamos formados en los principios cooperativistas pero ejecutamos y planificamos con mentalidad empresarial. Nuestros hombres piensan a diario como mejorar sus roles para reducir tiempos de carga y darle celeridad a las exportaciones, hecho que impacta en la reducción de costos de nuestros socios estratégicos que son las terminales portuarias. Por eso después de reinventarnos, fue necesario tomar riesgos, invertir y apostar. En este sentido nos han tildado de audaces, fuimos pioneros en crear un helipuerto para el Complejo Portuario San Lorenzo, compramos helicópteros sanitarios y diseñamos el Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias (CCREP), con las únicas ambulancias lacustres de la provincia, protocolos para el traslado de víctimas ante accidentes, incendios o siniestros que pudieran ocurrir en el puerto y las ciudades de su alrededor".

Juarez enfatizó sobre "nuestra mentalidad empresarial que nos ha permitido ampliar la capacidad de servicios y crear tres spin off con su propia dinámica comercial: el CCREP, la División Marítima Fluvial con servicios de remolcadores y buque draga; y dentro de las políticas de RSE y responsabilidad cooperativista inauguramos desde nuestra mutual un Centro Médico con quirófano, salas de estabilización de pacientes y guardia médica y pediátrica las 24 horas, que no existía en San Lorenzo, ciudad cabecera del Departamento con 160 mil habitantes".