Las importaciones en el centro de la escena

Las importaciones volvieron a ser una preocupación en la Argentina. La nueva administración impuso cargas a las compras en el exterior, entre ellos los impuestos a pagos con tarjeta de crédito, nuevos productos sometidos a licencias no automáticas, mayor rigidez por plazos más estrictos de ingreso de los productos importados, nuevas exigencias de requisitos formales previos, como formularios, entre otros. Además, diferentes funcionarios manifestaron que se controlarán con más énfasis las compras desde el exterior.

Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), se preguntan si el país se encuentra ante niveles de importación elevados que exijan un control o restricciones. Y, más aún, si es viable limitar más las importaciones sin afectar la economía.

"Si se analiza la composición de las importaciones argentinas de bienes se descubre que por lejos la mayor porción de las importaciones es la de máquinas y aparatos (inversión), seguidas del material de transporte y luego de insumos como químicos, minerales (incluyen combustibles), vegetales, plásticos, metales y demás bienes intermedios", señalaron en un informe desde la CIRA.

En 2019 las importaciones de bienes medidas en dólares fueron las menores en diez años. Sufrieron una caída de alrededor de 25% y sus niveles son bajísimos en términos históricos. La principal razón del bajo nivel de 2019 es la recesión. También ha incidido en el mal resultado el ajuste cambiario que encareció el acceso de bienes extranjeros.

En todos los rubros se muestra una caída notoria. Partir de niveles bajos en importaciones supone que las compras desde el exterior deban crecer porque es necesario importar para producir.

Las importaciones argentinas de bienes se componen eminentemente de productos que se dirigen a la producción como bienes de capital, bienes intermedios, piezas y partes, energía y automotores -estos dos últimos en una porción se usan para la producción de bienes y servicios.

Así lo exhibe de la información provista por el Indec. El 26% del total de importaciones son máquinas y aparatos, 14% son químicos, 11% son minerales (incluye combustible), 6% son metales, 5% son plástico y caucho; y luego 18%.

Los países que más exportan son los que más importan (China, EE.UU., Alemania, Francia, Reino Unido, Japón). La Argentina ha venido siendo uno de los países con menor incidencia de las importaciones en su PBI. Si se comparan a su vez los países de Latinoamérica en base a los datos de 2018, Argentina tiene uno de las menores ratios de importaciones en relación al PBI del planeta.

Es interesante observar la relación entre importaciones y PBI en los últimos años en el país. El Banco Mundial muestra que las compras al exterior crecieron notablemente cuando crecía la economía y luego descendieron hasta los pobres niveles actuales.

Las importaciones no pueden sino crecer. Porque sus niveles son bajos en la Argentina, porque se usan en gran parte para la producción, porque están artificialmente bajas por la recesión y porque la economía argentina requerirá reinserción externa para su modernización y actualización.

Espejo del crecimiento

Las importaciones de máquinas y aparatos habían llegado a u$s 19.367 millones en 2011, estuvieron en u$s 18.892 millones en 2013 y u$s 18.562 millones en 2017, en u$s 16.926 millones en 2015 y en u$s 16.767 millones en 2014, y en 2019 apenas, $13.518 millones.

Las importaciones de insumos cayeron en 2019 pero también en los últimos años en varios rubros. Los químicos tocaron u$s 10.137 millones en 2013 y mostraron u$s 10.314 millones en 2011, mientras que fueron de u$s 10.087 millones en 2012 y de u$s 9312 millones en 2019. Otro insumo relevante como los metales, que estuvieron en u$s 4328 millones en 2011, u$s 3968 millones en 2012 y u$s 3683 millones en 2013, mostraron apenas u$s 2680 millones en 2019. El segundo rubro en relevancia en importaciones es el de material de transporte, que mostró u$s 15.444 millones en 2013, u$s 14.260 millones en 2011 y u$s 14.425 millones en 2017, pero en 2019 apenas mostró compras externas por u$s 7779 millones.

Los minerales tuvieron récords de u$s 12.041 millones en 2013 y u$s 12.127 millones en 2014, y en 2009 apenas mostraron importaciones por u$s 4853 millones. Los plásticos tuvieron importaciones por u$s 4527 millones en 2011, niveles altos en 2012 y 2013 con u$s 3130 millones y u$s 4215 millones, y en 2019 apenas mostraron u$s 2714 millones.