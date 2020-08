La trascendencia de un servicio integral

Hace 25 años Eduardo Pereyra fundaba AirSeaLand SA, con el sueño de crear una empresa bajo el concepto del one-stop-shopping que ofreciera todas las variantes logísticas sin especializarse en algún modo de transporte, mercadería o servicio. Entendía al mercado como uno solo, capaz de dar atención a competidores, despachantes de aduana y demás actores de la cadena de valor, garantizando la confidencialidad de la información recibida.

“En aquella época fue algo novedoso y fuimos pioneros en su implementación. Lo incorporamos y prendió enseguida en el mercado porque era una necesidad. Una operación de comercio exterior abarca muchos actores, y esto complica a un exportador o a un importador que conoce su producto, pero no a todos los integrantes de una cadena logística. A ellos les propusimos encargarnos de todo, les transmitimos lo que tiene que saber, y nosotros nos quedamos con los detalles e imponderables”, dijo a Transport & Cargo Eduardo Pereyra.

AirSeaLand fue creciendo, luego certificó sus procesos bajo la norma ISO 9001:2015 como Proveedores Logísticos Globales y Despachantes de Aduana; e implementó su Ethic & Compliance Code y, sobre todo, logró sobrevivir a los vaivenes tan propios de la Argentina de este último cuarto de siglo.

“Es increíble la cantidad de situaciones que debimos atravesar: inflación galopante, pesificación asimétrica, corralito, cuasi monedas, prohibición de operar en dólares, y complicaciones para transferir al exterior cuando existen compromisos con los agentes. Todo esto que en un país normal ocurre en 10 siglos, nosotros lo vivimos en 25 años. Eso en otro lado necesitan generaciones enteras para pasarlo. Vos crees que peor que esto no puede ser, y sin embargo lo logran”, sentenció Pereyra.

El presidente de AirSeaLand recordó que en los comienzos de la empresa la conexión a internet era dialup, tenían una casilla de mail, un par de computadoras, y los teléfonos celulares no estaban tan difundidos.

“Era lo más novedoso que se podía tener. Las comunicaciones de hoy por WhatsApp o las reuniones por zoom eran impensables. Hay que adaptarse a la tecnología, porque hoy es inconcebible manejar el volumen de hace 25 años. En ese entonces se podían realizar cien operaciones en un mes. Hoy con esa performance no se logra pagar ni los sueldos. La única manera de multiplicar la actividad es con la tecnología, porque de lo contrario no da el tiempo”, resaltó Eduardo Pereyra.

Por su concepción integral, AirSeaLand manejó todo tipo de cargas en estos 25 años.

“Movimos aviones en barcos, aviones en aviones, material bélico, y elementos radioactivos. En nuestra experiencia no hay un tipo de carga que no hayamos llevado. Tenemos la capacidad, y estamos habilitados para transportar todo lo que significa industria química, materias primas que se usan para la producción de medicamentos, pero también para elaboración de cocaína. Estamos dentro de los muy pocos que demostraron idoneidad para transportar ese tipo de sustancias como efedrina, o pseudoefedrina. Tenemos habilitaciones para carga peligrosa, y eso te lo da una trayectoria”, aseveró el titular de AirSeaLand.

A futuro, Eduardo Pereyra confía en que la experiencia, historia y perfil de sus clientes le van a permitir seguir sobreviviendo y mas también.

“Tratamos de acompañar a nuestros clientes en este momento, en que están también viviendo una situación compleja. La tormenta es perfecta: trabas burocráticas que impiden las importaciones y un tipo de cambio retrasado que complica las exportaciones. Todo esto afecta el volumen de carga al que se puede acceder. Tratamos de asesorar a los clientes, a ver cómo les podemos agregar valor ofreciéndoles agentes de compra en distintos lugares, o traders de venta a donde quieren acceder, también acompañamos con reducción en nuestros honorarios. Intentamos agregarle valor a nuestra tarea, por eso tenemos la oficina abierta, siguiendo protocolos de seguridad sanitaria pero igual seguimos con las puertas de par en par para nuestros clientes”, recalcó Pereyra.

Con este cuarto de siglo de experiencia en AirSeaLand, Eduardo Pereyra le habló a quienes quieren aventurarse en el desafío de emprender: “El diferencial pasa por entender que sin esfuerzo no se consigue nada. A las dificultades solo se las puede enfrentar duplicando el esfuerzo, porque más allá de las políticas o regulaciones, ante el esfuerzo multiplicado no hay nada que se le oponga. Con el voluntarismo no alcanza, uno no puede pensar que le va a ir bien, tiene que saber por qué y eso es lo que marca la diferencia. También hay que entender que nada es innovador para siempre. No se puede ser un Kodak, hay una evolución y se la debe acompañar. No se puede decir que se tuvo una gran idea, que se desarrolló un Blockbuster y quedarse allí”.