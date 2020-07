La salida será con la construcción de consensos

El trabajo conjunto que realizó el gobierno nacional junto a los sindicatos y a los operadores privados del puerto Buenos Aires y que culminó con una extensión de los contratos de las terminales y el inicio de un proceso para discutir cómo será el futuro del puerto, fue destacado por Leonardo Salom, secretario general Adjunto y de Interior de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA).

Salom consideró que, en este conflictivo caso, se utilizó la misma metodología que hay que utilizar en la post pandemia: “Construir consensos con todos los involucrados, con mano firme del estado en la protección de los intereses nacionales”.

Su intervención formó parte de las III Jornadas de Transporte y Logística, organizadas por Transport & Cargo y Globalports, donde se realizó un panel para discutir la post pandemia desde la visión de los sindicatos del sector portuario y marítimo. En la misma participaron también Julio González Insfrán, de Patrones y Roberto Coria, del sindicato de Guincheros.

Salom sostuvo que APDFA tuvo una destacada participación en la discusión que se dio en torno al puerto Buenos Aires y que culmino de buena manera: “Los últimos dos años del gobierno anterior –explicó- advertimos que se venía un momento muy difícil con el fin de las concesiones y pusimos en evidencia tenían un plan inmobiliario para el puerto”.

A juicio de Salom, “la mayoría de la actividad privada, operadores y especialmente los trabajadores rechazaban el proyecto, especialmente la decisión de hacerlo monopólico porque iba a traer muchísimos problemas en el puerto y especialmente un gran desempleo”.

Salom explicó como encararon este tema desde el nuevo gobierno nacional: “La gestión se encontró con una bomba de tiempo, con poco tiempo para desactivarla y, en el medio de todo esto cayó la pandemia que vino a complicar más la situación. El nuevo gobierno, y especialmente el ministro Mario Meoni, no dudo en escuchar a los sindicatos, sobre los que hay un prejuicio de que solo hablamos para reclamar o pedir, eso es una falacia porque siempre somos los primeros en llevar propuestas y alternativas de solución a las problemáticas. Nosotros no queremos estar en la calle, cuando un sindicato está en la calle es porque el diálogo falló, nosotros queremos el dialogo para resolver los conflictos…”

Leonardo Salom destacó que se logró un consenso respecto de que el futuro del puerto depende de todos, los empresarios con su capacidad de innovación y su conocimiento del negocio, los trabajadores que ponen el cuerpo diariamente y también el conocimiento y el Estado Nacional que tiene que garantizar ese dialogo, defender el interés nacional, y articular las políticas que permiten generar este consenso.

“No puedo ser menos que muy optimista por el futuro de Buenos Aires, ya que el diseño de este proyecto tiene en cuenta a los trabajadores y a todos los sectores que están siendo consultados, formal e informalmente. Jose Bení, que dirige el puerto, es una persona de enorme trayectoria y nivel profesional de conocimiento del puerto y, además, se reúne de profesionales que conocen a fondo el tema”, destacó el secretario general Adjunto y de Interior de APDFA.

La la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA) de la que APDFA forma parte, determinó de manera consensuada algunos puntos sobre los que se basa el proyecto, para no permitir una situación monopólica. Se piensa así en un proyecto de al menos dos terminales, que garantiza todas las fuentes de trabajo y apunta a un puerto moderno con proyección para los próximos 15 a 20 años.

“No voy a olvidar nunca el día que se decretó la cuarentena ya que estuvimos despiertos toda la madrugada viendo cómo se iba a trabajar, si éramos o no esenciales, y la decisión de los trabajadores fue que la de no parar nunca, porque el comercio exterior y los puertos son indispensables y por eso nos adaptamos a los nuevos protocolos, de cuya elaboración participamos en muchos casos”, recordó Leonardo Salom.

La actividad portuaria se ha dado con bajos números de contagio y la clave fue que los trabajadores cumplieron los protocolos.

“A pesar de que no recibimos un reconocimiento público y que no nos aplaudieron como a otros sectores, estuvimos y estamos trabajando durante la pandemia para asegurar el funcionamiento de este sector clave de la economía del país. Tenemos un gran amor por nuestro trabajo y sabemos de la importancia estratégica de la actividad para el país. Estuvimos desde el primer momento en la primera línea y nos tomamos muy en serio el cuidado y los protocolos necesarios. En ese marco la estructura sindical se puso al servicio del estado nacional y provinciales, como por ejemplo a través de los hoteles sindicales que están a disposición. Por ejemplo, en particular APDEFA puso a disposición sus hoteles para atender casos de violencia de género que, lamentablemente, han aumentado en esta pandemia”, manifestó el gremialista.

Finalmente, Salóm considero el trabajo conjunto como una de las lecciones principales que deja esta crisis: “La pandemia nos motivó a trabajar juntos a estado, privados y sindicatos para enfrentar la crisis, y ahora tenemos que fortalecer esta unidad que se consiguió. Hay que seguir trabajando todos juntos para lograr una sociedad más justa, más igualitaria y solidaria. Tenemos que ayudar a reconstruir al sector privado para que vuelva a funcionar. El empresario también tuvo la oportunidad de aprender que los trabajadores no son un costo sino los que les permiten desarrollar su operatoria, su negocio”.