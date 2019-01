La logística suma certeras propuestas

El aumento de la urbanización está haciendo que la última milla de entrega sea más compleja y crítica para el éxito de las empresas de comercio electrónico, según una nueva investigación realizada por DHL, la compañía de logística líder en el mundo, y la empresa de investigación de mercado Euromonitor.

Con más de 600 millones de personas más que se prevé que vivirán en entornos urbanos hacia 2030 y nuevas tecnologías que crean oportunidades tanto para la mejora como para la disrupción en la prestación de servicios, las tiendas online y sus socios logísticos se enfrentan al reto de adoptar nuevos enfoques para sobrevivir y competir.

En el estudio titulado "Acortando la última milla: estrategias logísticas claves en la carrera hacia el consumidor urbano" (en original inglés, Shortening the Last Mile: Winning Logistics Strategies in the Race to the Urban Consumer), DHL y Euromonitor han identificado las cuatro tendencias principales que están configurando el transporte urbano de última milla entrega localizada, redes de entrega flexible, logística estacional y tecnologías en evolucióny formas en que las empresas pueden adaptar sus cadenas de suministro al cambiante entorno del mercado y lograr una ventaja competitiva.

"La última milla se está convirtiendo cada vez más en el campo de batalla clave en la cadena de suministro del comercio electrónico, y las empresas tendrán que desarrollar estrategias específicas en esta área para competir de forma efectiva. No se trata solamente del transporte, sino del enfoque general de las empresas para administrar el inventario: llevar los artículos correctos al lugar correcto en el momento adecuado", dijo Katja Busch, directora comercial de DHL.

Tendencias

El estudio constató que las principales tendencias urbanas crean diversos retos en términos de costo e impacto en los servicios, y somete a tensión a la organización. Por ejemplo, el crecimiento de la logística estacional como resultado de las fiestas cada vez más populares y de los días de promoción, como el Día de los Solteros en Asia o los Cyber Days, ejerce una presión considerable sobre las empresas de logística para que aumenten su capacidad y contraten recursos adicionales para hacer frente a los incrementos de volumen a corto plazo, lo que a su vez puede ser difícil de predecir.

La demanda de celeridad y comodidad de los clientes urbanos está obligando a los minoristas a reacondicionar sus redes de almacenamiento, sustituyendo las redes centralizadas por una infraestructura de fulfillment y distribución local, lo que puede requerir un equilibrio más preciso de los inventarios. Las tecnologías en desarrollo están creando oportunidades para que nuevos competidores disruptivos irrumpan en el mercado, al tiempo que exigen que los operadores establecidos inviertan con prudencia e incorporen nuevas habilidades en su fuerza de trabajo.

Para superar estos desafíos, DHL y Euromonitor desarrollaron conjuntamente el modelo F.A.D. (Flexible Transport Networks, Automation and Data) como un marco que ayudará a los minoristas y a los operadores logísticos a garantizar su competitividad en la última milla. Al optimizar su rendimiento incrementando automatización, la gestión de datos y la flexibilidad de sus redes, las empresas de comercio electrónico de todos los mercados podrán gestionar mejor el inventario y aumentar la eficiencia de sus redes de entrega en la última milla.

"La última milla requiere una atención considerable porque, independientemente de cómo evolucione el mercado, seguirá siendo una de las facetas determinantes en la experiencia de compra del cliente. Aquellas empresas que puedan establecer alianzas efectivas para hacer más elásticas sus redes urbanas de distribución, invertir en las tecnologías más eficaces para impulsar la productividad, aprovechar los datos para generar mejores experiencias de compra para los clientes y gestionar sus inventarios de la forma más eficiente posible, saldrán ganando en el dinámico mercado del comercio electrónico del mañana" dijo Lee Spratt, CEO de DHL eCommerce Américas.