La logística asume interesantes desafíos

La realidad actual del sector logístico pasa por diversas variables dentro de un mercado dinámico y cambiante.

Eduardo G. Petetta, licenciado en Comercio Exterior y socio de Green Log SRL, señaló que "como país, estamos viviendo tiempos con puntos de inflexión y la actividad logística no está exenta. Operadores, usuarios, gobierno y demás actores debemos adaptarnos a la realidad actual. Se siguen concretando inversiones para el ferrocarril que apuntan a fortalecer el transporte multimodal. Obras de mejora en rutas, más inversiones en puertos y aeropuertos. Resoluciones administrativas que buscan bajar costos y agilizar la operativa del comercio exterior como la que elimina los recargos en tarifarios de las terminales portuarias para los contenedores high cube (más altos que un contenedor estándar). Pareciera que todo apunta a que operar sea más ágil y más económico". No obstante, el experto resaltó que "el aumento constante de algunos insumos importantes como el combustible, por nombrar uno, generan subas de precios que los usuarios de servicios y consumidores terminan pagando. Aunque también, en muchos casos son absorbidos por los operadores ya que el trasladarlos a sus clientes generaría una pérdida o baja en el volumen de sus operaciones. El aumento constante en los costos no permite visualizar en forma clara un negocio, aunque sea en el mediano plazo, el largo plazo no sería hoy una opción. Esperamos que la estabilidad de los costos llegue pronto para que presupuestar no sea una tarea titánica y que la economía entre en su ciclo virtuoso de generar empleo, ganancias e inversiones".

Servicios

Los depósitos fiscales, eslabón clave de la cadena logística, están atravesando una etapa de nuevos desafíos

"Afianzamos el sector exportador e importador con servicios acordes a las nuevas demandas. Nuevos actores se han ido sumando al sector, y empresas con trayectoria como Megatom SA siguen luego de años de recorrido invirtiendo para consolidar la oferta en forma dinámica y acorde a la normativa de control que imparte la DGA, que hoy eleva los niveles de seguridad, operaciones e infraestructura", manifestó Rafael Messina Ramos, Jefe del Departamento Comercial de Megatom SA.

El directivo recalcó que "Megatom SA siempre construyo desde sus inicios una filosofía de inversión dinámica donde nos fue muy flexible adaptarnos a las nuevas requisitorias dado que el camino lo tenemos recorrido en seguir apostando al servicio al cliente, las inversiones se efectuaron, se siguen y se seguirán haciendo, desde la calidad en nuestras certificaciones apostamos a que el mercado encuentra en nosotros su socio en todo lo que incumbe al sector".

Como próximos pasos a seguir, Messina Ramos propuso "una agenda estado-empresa-cámaras empresaria-universidades que converja en un ente consultor a nivel país abarcando economías regionales y corredores logísticos y productivos que puedan trabajar una agenda donde se planee y se sigan medidas acordadas que favorezcan al desarrollo y crecimiento del sector comercio exterior en su totalidad. Un país se construye con consensos dinámicos en el cual nuestro sector no está ausente y debe ser actor protagónico de la república que anhelamos".

Obras

Otra columna fundamental del sector pasa por la infraestructura de depósitos. El Grupo Bautec, especializado en la construcción integral de obras industriales, logísticas, portuarias, agroindustriales, entre otros, festeja 25 años de trayectoria.

Entre sus obras se destaca el Centro de Distribución de LOreal en la Plataforma Logística Norlog, partido de Tigre. La obra se encuentra dividida en dos etapas que sumarán 30.000 m2 cubiertos de una nave que obtendrá certificación LEED Plata, en el marco de una inversión que ronda los u$s 22 millones y que estará finalizada para el primer trimestre de 2019. Por otra parte, avanzan las obras que la compañía Plaza Logística adjudicó al Grupo Bautec con sus 70.000 m2 de depósitos en Esteban Echeverría para clientes como Bridgestone Argentina y ABB Group, y la recientemente adjudicada obra de estructura metálica para los 32.000 m2 del depósito en el Mercado Central que utilizará Mercado Libre. Además, se está finalizando el edificio TANTI para Telefé, ubicado en la localidad de Martinez, complejo que albergará oficinas corporativas y estudios de televisión. En su totalidad, la obra sumará 23.000 m2 en dos subsuelos y tres plantas sobre nivel sobre un predio de 18.000 m2.

A través de sus dos divisiones, Bautec Obras y CMP Estructuras, el grupo lleva construido más de dos millones de metros cuadrados de obras logísticas, industriales y para retail. Además, en sociedad con el Grupo Chileno de Inversión (GCI), lleva a cabo las obras de infraestructura premium que demandarán unos u$s 35 millones para la primera etapa del Parque Eco-Industrial "Los Libertadores", presentado recientemente en EPIBA 2018 a través de tres comercializadoras de primera línea, para la preventa de 115 lotes que van desde los 2.800 m2 a los 45.000 m2.

El Parque se ubica estratégicamente sobre 450 hectáreas en la intersección de las Rutas Nacional Nº9 (Panamericana) y la Ruta Provincial Nº6, Partido de Campana y tanto el grupo inversor como el Grupo Bautec, apuestan al éxito del desarrollo que les permitirá completar en las restantes etapas 2 y 3 en el mediano plazo.