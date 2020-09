Julio Delfino fue reelegido como presidente del Centro de Navegación

Se celebró la Asamblea General Ordinaria en la que se realizó la elección de los miembros que constituirán la Comisión Directiva del Centro de Navegación para el período 2020 - 2022.

Efectuada la distribución de cargos de acuerdo a lo establecido por el Art. 9º de los estatutos, la Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera: presidente, Julio Delfino (A.M. Delfino S.A.N. y C.); vicepresidente 1º, Patricio Campbell (Ocean Network Express Argentina S.A.); vicepresidente 2º, Javier Dulce (Agencia Marítima Dulce S.A.); secretario, Pablo Tsolis (Tsolis Shipping and Services International S.A.S.); prosecretario, Alejandro López (Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.); tesorero, Sebastián Balestrini Robinson (Ag. Marítima Robinson S.A.C.F.E.I.), y protesorero, Germán Prieto (Agencia Marítima Internacional S.A.).

Para el cargo de vocales, fueron designados Guillermo Paroli (Agencia Marítima Nabsa S.A.), Flavio Marassi Teixeira (Alpemar S.A.), Santiago Simón (Marítima Heinlein S.A.), y Pablo Menéndez (Shipping Services Argentina S.A.).

Para el cargo de vocales suplentes, fueron elegidos Daniel Santinelli (Cosco Argentina Marítima S.A.), Marcelo Sorribas (Independent Ship Agents S.A.), Arturo Hosch (Agencia Marítima Martin SRL), Paulo Damianovich (Hapag Lloyd Argentina S.R.L.) y Javier Luser (Mediterranean Shipping Company S.A.)

El tribunal de ética quedó conformado por Antonio Delfino, Juan Kwist, y Rubén Barragán, mientras que la comisión revisora de cuentas, quedó a cargo de Enzo Bottan, Francisco Stumbo, y Martín Silman.

El Centro de Navegación es una asociación civil sin fines de lucro, que representa los intereses del transporte marítimo en aguas y puertos argentinos. Fundada en el año 1900, agrupa a empresas relacionadas con el transporte, la logística y los puertos, brindando asesoramiento, información, representación y formación académica, con el fin de mejorar la competitividad y eficiencia del comercio exterior de nuestro país.

La institución tiene, como objetivo general, el fomento de la navegación entre Argentina y el resto del mundo.

Desarrolla diferentes objetivos puntuales, como son la optimización de las condiciones operativas, la modernización tanto de los aspectos legislativos y documentales como de la infraestructura portuaria y logística, la promoción de inversiones, la unificación de procedimientos marítimos, la difusión de información del sector, el asesoramiento y la formación académica, tendiente a impulsar un mayor crecimiento económico.

El Centro de Navegación desarrolla, desde su creación y en forma continua, acciones tendientes a facilitar las operaciones en puertos y servicios, realizando gestiones frente a entidades públicas nacionales e internacionales y empresas del sector.

Asimismo, informa diariamente a sus asociados sobre las últimas noticias, normativas y novedades legislativas que afectan su actividad, así como también les da la posibilidad de acceder, por su intermedio, a las más altas autoridades de los organismos del sector, para acercar sus inquietudes e iniciativas.