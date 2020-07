Industria y logística son claves para el crecimiento

La usual frase: “lo mandó al frente”, hace referencia al frente de batalla, al lugar más peligroso en un combate. Ese es el sitio que hoy ocupan los trabajadores afiliados al Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA) porque son los primeros que entran en contacto con los buques que amarran en puerto.

“Nuestra actividad fue considerada como uno de los servicios esenciales. No necesitamos ser considerados héroes, pero de todos modos es gratificante cuando nos reconocen que los ingresos por exportaciones, y las importaciones de Argentina también dependen en parte de nuestra actividad”, dijo Roberto Coria, secretario general del SGyMGMRA durante las III Jornadas de Transporte y Logística, organizadas por Transport & Cargo y Globalports.

Su exposición, que formó parte de estas Jornadas, se llevó a cabo por StreamYard, con transmisión simultánea por el canal de YouTube de Globalports y redes sociales, y tuvo picos de audiencia de 3200 espectadores. En la misma participaron también Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones, y Leonardo Salom, secretario general Adjunto y de Interior de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (A.P.D.F.A.).

Hoy el sindicato de Guincheros está afectado 100% al tema operativo, no solo está presente en los puertos públicos y privados sino también en un sector esencial como los depósitos fiscales. Asimismo, sus trabajadores se desempeñan en actividades logísticas como por ejemplo el manejo de las grúas de gran porte en las obras civiles con los molinos eólicos en la Patagonia.

“Integramos con las demás organizaciones, el sindicato de Apuntadores y Encargados Marítimos, los de la Marina Mercante, Capataces, Estibadores, un engranaje que posibilita la operatividad, el funcionamiento y el rendimiento de una actividad compleja, y que en esta pandemia muestra que está a la altura de las circunstancias”, sentenció Coria.

El gremialista señaló que “Argentina viene de crisis en crisis, porque venimos fracasando constantemente por decisiones políticas. Desde 1976 vivimos un proceso de desindustrialización, sobretodo en Santa Fe, Buenos Aires, y Córdoba. Tenemos 18 millones de compañeros en la pobreza. No tenemos que salir de la pandemia para volver como estábamos antes, sino para estar mejor. Tenemos que tener un proceso de industrialización, y ser inteligentes, Ese desarrollo industrial que se daba en países como China, India y Vietnam, después de esta pandemia va a cambiar. Los inversores pensarán dónde van a desarrollar sus plantas y creo que América Latina tiene una oportunidad en base a reglas más claras, desarrollo e inversión en tecnología”.

Desde el sindicato de Guincheros siempre existió una demanda constante para invertir en la actividad portuaria y logística porque es la clave para producir, funcionar, y mejorar los costos. “Alguna vez tenemos que discutir cuál es el costo de nuestros productos. A veces nos dicen que Argentina no es competitiva porque tiene sindicatos, y trabajadores en convenios colectivos. No. Argentina no es competitiva porque hay una matriz que nunca refleja cuál es el costo de nuestros productos. Lo que se habla es de rentabilidad. A veces no se pueden realizar exportaciones. porque a un productor de Chaco, Formosa, Cuyo o la Patagonia le cuesta colocar sus productos en el exterior. Esto se debe a la cadena de costos, y no pasa por el trabajador, sino a veces por trabas administrativas. Cada vez que tienen que realizar un traslado provincia a provincia, pareciera que es un coto de caza a ver qué se le puede sacar a ese producto, y lamentablemente nos deja fuera de foco. En el puerto, sin embargo, podemos jactarnos como trabajadores de nuestro alto nivel de eficiencia. Puedo decir que la mano de obra argentina en tema de operatividad, carga y descarga de productos es una de las mejores del mundo”, resaltó Roberto Coria.

En la actividad del gremio no hay grandes focos de contagio y esto es porque se les exigió a las empresas desde el comienzo, que tomaran todos los recaudos, porque venían embarcaciones de Brasil, China, y otros países complicados por la pandemia. También se amplió el margen de seguridad con los trabajadores al modificarles algunos hábitos, como tomar mate o las charlas de la mañana donde se contaba las novedades sobre el trabajo realizado el día anterior.

A la hora de analizar la pos pandemia, Coria anticipó que “el trabajo va a pagar serias consecuencias, el desempleo golpeará muchas áreas, incluida la nuestra, y los depósitos fiscales, al no haber tanto consumo, también sufrirán. Esto va a deteriorar el ingreso del trabajador. Nuestra visión es que de acá a fin de año la situación va a ser muy compleja, muchos calculan que iniciando 2021 habrá desarrollos para recuperar este espacio perdido”.

En cuanto a los desafíos que vienen, el secretario general del SGyMGMRA se expresó en favor de ensamblar la política del estado junto a los privados, los sindicatos, y los que están en el proceso de industrialización.

“Debo reconocer la actitud del ministerio de Transporte que tiene una visión totalmente distinta a la del gobierno anterior. El ministro Mario Meooni se comprometió con la actividad, con los trabajadores, y con un sistema portuario que es clave para nuestro comercio exterior y el ingreso de divisas que es tan necesario. Más allá de un slogan nosotros pretendemos una visión más globalizada. Argentina necesita un proceso de industrialización y llegar al mundo con nuestros alimentos. Necesitamos que la clase política acompañe con decisiones claras. Apoyamos y nos consideramos parte de este gobierno. Necesitamos mayor compromiso de todos, pero más, de los que más tienen”, manifestó Roberto Coria.