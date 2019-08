Hay superávit por más exportaciones

En los primeros siete meses del año, las exportaciones acumulan u$s 36.608 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 3,3% en tanto que las importaciones muestran una caída del 26,8%, totalizando u$s 30.068 millones, lo cual arroja un saldo comercial positivo de u$s 6.540 millones y permite avizorar un aporte positivo del sector externo a las cuentas nacionales para lo que resta de 2019.

En cuanto a las exportaciones, el mayor dinamismo fue aportado por las mayores cantidades, que se incrementaron en un 20,2%, en tanto que los precios se contrajeron en un 9,9%.

Según un informe de la consultora ABCEB, el dato saliente es que las ventas externas de bienes producidos en el país se incrementaron en 8,3%, sensiblemente por encima del crecimiento que habían experimentado en el mes de junio (cuando habían crecido sólo un 1,9%). Las cifras de julio se explican, una vez más, por la tracción proveniente del campo. En efecto, mientras que los productos primarios se expandieron a una tasa interanual del 56,2% (totalizando u$s 1.720 millones), las ventas externas de MOA -manufactura de origen agropecuario- (por un valor de u$s 2.214 millones) crecieron un 9,5%.

En cuanto a los productos primarios, los cereales continúan ganando protagonismo en los embarques al exterior. Con fuerte demanda del Sudeste Asiático y del Norte de África, las exportaciones de maíz de julio superan al registro del mes anterior con 4,3 millones de toneladas embarcadas constituyendo un récord histórico mensual. En tanto, la cebada cervecera evidencia un crecimiento por una mayor demanda del Brasil.

A pesar de que los precios internacionales no son los mejores para el complejo sojero, la demanda china tracciona las exportaciones de oleaginosas (fundamentalmente de poroto).

Favorable

Por su parte, el comercio de carnes se enfrenta a un contexto internacional favorable con relación a la peste porcina africana, que afecta al continente asiático y la necesidad de satisfacer la demanda de proteínas. Las exportaciones de carne bovina, con China como principal comprador, mantienen el nivel de volumen de los últimos meses, pero con mejoras en los precios comercializados merced al envío de cortes enfriados y con hueso. Vietnam se consolida como un destino relevante, donde las exportaciones de harina de soja son las de mayor crecimiento en tanto la menor demanda de lácteos desde Brasil repercute en las exportaciones del sector, impactando negativamente en el volumen de envíos de leche en polvo entera.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) continúan mostrando una dinámica muy negativa en el séptimo mes del año. En el rubro químicos, las menores ventas externas de biodiésel impactaron de lleno en las ventas externas, principalmente destinadas al mercado estadounidense (virtualmente bloqueado por la aplicación de medidas de protección comercial que elevaron los aranceles) y al mercado europeo (menor demanda del bloque en su conjunto y limitaciones en cantidades por acuerdo entre autoridades de Argentina y la UE). En lo que respecta a material de transporte terrestre, la mayoría de los mercados latinoamericanos presenta caídas en las ventas de vehículos, afectando la demanda de automóviles y vehículos comerciales producidos en Argentina (incluidas las pickups). Por su parte, el mercado automotriz en Brasil continúa creciendo, aunque traccionado por la demanda corporativa, que se concentra en vehículos de menor tamaño (producidos casi en su totalidad dentro de las fronteras de la mayor economía sudamericana).

La industria continúa enfrentando dificultades en su inserción externa, en parte por la compleja situación que atraviesan las firmas locales (suba de costos y baja utilización de capacidad instalada que se suman al menor dinamismo de los mercados externos). Químicos, Metales, Plásticos, Máquinas y Aparatos y Vehículos de Transporte Terrestre continuaron profundizando su caída en el séptimo mes del año, respecto al acumulado del primer semestre.