Hay preocupación laboral en el puerto de Buenos Aires

Los gremios portuarios que integran la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra) realizaron una asamblea en la puerta de la Terminal 4 para tratar la problemática que se generó a partir de la determinación de Terminales Rio de la Plata (TRP) de presentar un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, con amenaza de despido de 200 trabajadores.

Desde Fempinra resaltaron que "TRP dejó por decisión de sus clientes de operar con dos líneas internacionales: la brasileña Aliança y la estadounidense Hapag Lloyd, que pasarían a operar en la Terminal 4. Una de las derivaciones es que la empresa TRP se acoja al procedimiento de crisis lo que de concretarse pone en inmediato peligro 200 puestos de trabajo en esa terminal".

En la asamblea participaron los dirigentes de la Federación: Raúl Huerta, Secretario General Adjunto, Roberto Coria, Secretario de Finanzas, Raúl Lizarraga, Secretario de Asuntos Portuarios, José Giancaspro, Secretario Gremial y Daniel Amarante, Secretario de Interior, entre otros.

Raúl Huerta propuso el desarrollo de las negociaciones que sean necesarias para la realización de una reunión entre el Estado, representado por el Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos (AGP), los empresarios de las terminales involucradas en esta problemática y los integrantes del Consejo Directivo de la Federación.

Por otra parte Hamburg Süd emitió un comunicado para aclarar la situación a sus clientes, proveedores, autoridades y el mercado en general. Allí se señala que la empresa tenía contrato de exclusividad en TRP hasta enero 2019. Con fecha de diciembre 2017 TRP, por decisión unilateral, terminó dicho contracto. Como consecuencia, Hamburg Süd tuvo que buscar rápidamente terminales alternativas donde operar.

Asegurar

"Hamburg Süd tiene la obligación frente a sus clientes de asegurar un alto nivel de servicio en el transporte desde y hacia Buenos Aires. Con la nueva selección de una terminal, continuará manteniendo calidad, confiabilidad y el impulso al comercio internacional como empresa de trayectoria en el mercado", resaltó la naviera.

La Fempinra también expresó preocupación y desconfianza ante la prolongación del tiempo de negociaciones en la remodelación del Puerto de Buenos Aires por parte del Estado. En una de las reuniones que se llevaron a cabo, Roberto Coria había propuesto la extensión de los plazos para la toma de definiciones hasta que se cumplimentase en su totalidad con el relleno tarea que ya comenzó y que demandará un tiempo generoso.

Las partes ya se reunieron en la sede de la Fempinra, en la AGP y en el Ministerio de Trabajo, oportunidad ésta en la que participaron también el Secretario General del sector trabajador Juan Carlos Schmid y Lucas Aparicio funcionario nexo entre los ministerios de Transporte y Trabajo, además del interventor de la AGP Gonzalo Mórtola quien ya había participado en las anteriores.

Colosales inversiones

Para dar el salto en competitividad en el sector marítimo y portuario de la región se requiere una inversión tanto pública como privada de u$s 55.000 millones en las próximas dos décadas, revela el informe Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040, realizado por CAF banco de desarrollo de América Latina. La mitad de las inversiones identificadas en el mediano plazo, que en total ascienden a u$s 15.000 millones, está en los mercados portuarios de México (25%), Brasil (13%) y Panamá (12%). Brasil y Argentina requieren planes de dragado ambiciosos que suponen la mayor parte de las inversiones previstas en ambos países. En el largo plazo, las necesidades de inversión son superiores a u$s 50.000 millones para 2040. De nuevo, México (24%), Panamá (16%) y Brasil (13%) sobresalen, se detalla en el estudio.

De acuerdo al reporte, se estima que las inversiones en el Atlántico Sur ascenderán a u$s 1.600 millones para el año 2025, la mayor parte en dragado de profundización de los canales de acceso a los nodos de Buenos Aires y Montevideo, y hasta a u$s 2.200 millones para el año 2040. Por su parte, el costo del dragado de profundización de los canales de acceso a Montevideo (40 km) y Buenos Aires y Dock Sud (120 km adicionales) requerirá inversiones adicionales significativas que se estiman en u$s 1.100 millones.