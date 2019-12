Hay optimismo en el autotransporte

A pesar de las dificultades actuales, el autotransporte de cargas mira el futuro con esperanza. "Durante 2019, en el transporte de granos, que es donde representamos al 80% de los camioneros, tuvimos una cosecha record pero la inflación nos comió la rentabilidad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sin margen de ganancias. El combustible con un incremento en los últimos 12 meses del 39,02% nos viene castigando, tuvimos que actualizar la tarifa este año en febrero, agosto y noviembre debido al aumento en los costos, en los últimos 12 meses los costos del transporte aumentaron 46,43%, de acuerdo al estudio que elaboran los técnicos de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y audita la UTN. El combustible hace 10 años tenía una incidencia en la estructura de costos cercana al 23%, hoy está por encima del 33%. Esta variación en los precios del combustible nos modifica constantemente los cálculos de costos del flete y nos come la rentabilidad", dijo a Transport & Cargo Ramón Jatip, presidente de CATAC.

A juicio del directivo "por suerte, o, mejor dicho, gracias al trabajo y a apostar al dialogo a lo largo de todo el año desde CATAC, pudimos adecuar las tarifas dentro de los índices inflacionarios acordando siempre con los productores. Institucionalmente seguimos creciendo, y creo, sin temor a exagerar que este año fue unos de los mayores crecimientos en la historia de CATAC. Estamos a punto de mudarnos a las nuevas instalaciones, seguramente en marzo inauguramos el nuevo edificio; cada vez se suman más entidades del interior del país, el claro ejemplo son las seis entidades en la provincia de salta, que no significa otra cosa que un reconocimiento a nuestro trabajo, también hemos renovado la imagen institucional actualizado de acuerdo a las nuevas tecnologías y métodos de comunicación".

La llegada de Mario Meoni al ministerio de Transporte también es vista con buenos ojos desde la Confederación. "Las perspectivas para el nuevo año siempre son esperanzadoras y en el nuevo gobierno, como Ministro de Transporte, han designado a Mario Meoni a quien conozco de Junín y a quien ya le deseamos el mejor de los éxitos. Una gestión exitosa implica un beneficio para todas las partes. Nosotros somos una parte. Y, como siempre, estamos para participar y acompañar".

A la hora de analizar qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para afianzar nuestro sector, Ramón Jatip destacó que "lo importante no son solo las medidas que se tomen, sino como se toman. Deben ser medidas consensuadas con todos los actores, debemos terminar con la burocracia y las medidas arbitrarias, ya quedo demostrado que no sirven. Pongámonos todos de acuerdo y la medida que se tome va a ser la adecuada, sin ningún lugar a dudas". En tal sentido, el presidente de CATAC puso como ejemplo el caso del ferrocarril. "El tren debe competir de igual a igual y la diferencia va a estar en las distancias. El ferrocarril en la larga distancia, más de 700 km, es fundamental para el desarrollo del norte del país a diferencia del camión que en esas distancias trabaja a pérdida mientras que en la corta el ferrocarril es inviable y solo compite por los subsidios que recibe. El camión no necesita al tren, pero el tren si depende del camión. Lo que venimos planteando desde CATAC es competir en igualdad de condiciones, que los argentinos dejemos de subsidiar con impuesto al tren para las multinacionales". Asimismo, Jatip saludó desde CATAC "a todos los transportistas deseando que el próximo sea un año de trabajo con crecimiento".