Hay ofertas para el puerto de Itá Ibaté

En el Ministerio de Transporte de la Nación, se realizó la apertura de sobres para la licitación del Nuevo Puerto Itá Ibaté en Corrientes. Se trata del primero en los últimos 21 años, que financiará y construirá el Estado Nacional. La oferta más baja supone un ahorro para el Gobierno Nacional cercano a los $70 millones. De la licitación, que contó con la presencia del Director Nacional de Puertos, Lisandro Ballario, y el Intendente de Itá Ibaté Secundino Portela, participaron 6 empresas: Constructora Perfomar SA, Dragados y Obras Portuarias SA, Rovella Carranza SA, Pentamar SA, Concret Nor SA, y Ute Ecas SA - JCR SA. La oferta más baja fue de $265,6 millones, casi $70 millones por debajo del presupuesto oficial de $331 millones.

La construcción del Nuevo Puerto Itá Ibaté generará más de 130 nuevos puestos de trabajo y, una vez finalizadas las obras, aumentarán la capacidad de producción disminuyendo los costos logísticos para el comercio de la región.

"Estas obras se suman a la ampliación del Puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego, las obras en los muelles Piedra Buena y Storni en Puerto Madryn y la reactivación, luego de 5 años, del Puerto de Comodoro Rivadavia. La provincia de Corrientes va a contar con un nuevo puerto para potenciar las exportaciones, lo que impacta positivamente en los comerciantes de la región, y esto es posible gracias a un Estado presente, que está llevando adelante una verdadera transformación en todo el sector portuario", destacó Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación:.

La obra, que finalizarán en 2018, permitirá que la provincia de Corrientes reciba unas 60 embarcaciones por año, reduciendo los costos de transporte y producción de la región. Se estima que se podrá exportar 250 mil toneladas de arroz y 200 mil de rollizos de madera al año.

Vía fluvial

"Madera y producción de arroz, son dos grandes rubros con gran volumen, mucho peso y bajo valor. Al poder trasladarse por vía fluvial llegarán a los puertos importantes y a los grandes centros de consumo con valores más competitivos. Esto le va a dar un auge a toda la región", dijo a Transport & Cargo Delia Flores, empresaria del transporte internacional, logística y despachante de aduana."Como correntina felicito esta inversión, y encima con una gran economía en la obra de acuerdo a lo que surge de la apertura de sobres. Corrientes, una de las provincias más relegadas, tiene un gran desafío y oportunidad por delante", destacó Delia Flores.La empresaria resaltó la labor que viene realizando Vialidad Nacional en la provincia mesopotámica."Está trabajando intensamente en las rutas de Corrientes. Lo veo y lo vivo. Transito por las rutas del Mercosur porque permanentemente viajo. Están repavimentando y señalizando. Era mucho el retraso que teníamos, y hay mucho por hacer. Rutas hacen falta para llegar al puerto, y debe ser infraestructura vial que soporte el peso de los camiones. Ese es otro tema importante. La carga que transportan los camiones tiene pocos controles, pocas balanzas y destrozan las rutas", aseguró Delia Flores.A juicio de la empresaria, "la Mesopotamia hasta no hace muchos años fue una isla dentro de la Argentina. No estaba conecta con el resto del país, y la única vía externa era el paso internacional de Paso de los Libres con Brasil. Después vino el túnel, el puente Zárate Brazo largo y por último el de Chacho Corrientes. Esto hizo que el corazón de la Mesopotamia no haya tenido gran desarrollo de producto exportable porque logísticamente los costos siempre fueron altos. A esto se suma el ferrocarril Urquiza que va de Posadas a Buenos Aires que hace mucho no funciona. Estábamos en condición de desigualdad con el resto de las provincias, pero ahora todo indica que esta realidad va a cambiar".