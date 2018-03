Hay inversiones para el autotransporte de cargas

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, participó del Consejo Federal de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que reunió a empresarios del transporte de cargas de todo el país y que se celebró hoy en el hotel Costa Galana de Mar Del Plata. Junto a funcionarios de su gabinete, el Ministro presentó las obras que su ministerio tiene en ejecución, las medidas en curso y todo lo proyectado para este y los próximos dos años, así como el impacto de los avances en materia de generación de empleo, de tracción de inversiones privadas y de aumentos en la productividad. Lo acompañaron Guillermo Krantzer, secretario de Gestión del Transporte, Antonio Cortés, subsecretario de Transporte Automotor, Guillermo Campra, director de Transporte de Carga y Javier Iguacel, administrador de Vialidad Nacional.

En cuanto al transporte de carga, a lo largo de su exposición Dietrich hizo hincapié en los cambios logrados por su Ministerio en el proceso de desburocratización que permite agilizar los trámites de certificados y permisos para el transporte de carga de manera tal de terminar con las demoras, la discrecionalidad y automatizar los procesos.

Avances

El ministro anunció, entre otros avances, que el presidente Mauricio Macri firmó el decreto para implementar, en conjunto con la Aduana y Cancillería, el Régimen de Tránsito Internacional (TIR) que funciona a nivel mundial para facilitar el transporte de cargas entre países limítrofes. Basado en un convenio de la ONU, el TIR armoniza, facilita y asegura el transporte internacional por carretera y los intercambios."Este era un reclamo histórico del sector. En 1 año y 3 meses hicimos lo que se había prometido en 2010 y había quedado congelado durante 5 años. El TIR significa un ahorro significativo de tiempo en la aduana y reducciones en los costos de los seguros, lo que genera una mayor competitividad", sostuvo Dietrich.El Plan de Transporte implica una inversión de u$s 33.000 millones hasta 2019 e incluye: la duplicación de km de autopistas; un fuerte impulso al tren de cargas con obras de infraestructura y mejoras en la operación; obras en puertos e hidrovías para el desarrollo del sector; la implementación de Metrobus y SUBE en ciudades para mejorar la movilidad urbana; obras de mejoras y electrificación en trenes del área metropolitana; y el desarrollo del sector aéreo a partir del crecimiento de Aerolíneas Argentinas, de la modernización de la infraestructura, del rediseño del espacio aéreo y del ingreso de nuevas líneas que multipliquen la conectividad federal."La visión del plan es federal y multimodal, que es lo que una Argentina competitiva necesita. Mucho de lo que transportamos son productos que exportamos y con este plan estamos logrando una mayor competitividad. Cuanto más competitivo sea un país, más exportará y más trabajo generará. La infraestructura y el transporte de cargas son fundamentales para el desarrollo del país y para el crecimiento de todos los argentinos", resaltó el titular de la cartera de Transporte.Antes de la presentación del ministro, el administrador general de Vialidad Nacional, expuso los avances del Plan Vial Federal, que hoy tiene 1.200 km de autopistas en ejecución y gracias al cual se están mejorando, entre otras rutas, los accesos a los puertos como el de Rosario y el de Bahía Blanca. Las mejoras en la seguridad y la conectividad vial se están realizando a partir de una inversión de u$s 12.000 millones a 2019 que incluye no sólo la construcción de 2.800 km de autopistas, sino también 2.500 km de rutas seguras y 2.000 km de rutas que hoy son de ripio y que pasarán a ser pavimentadas.