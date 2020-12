Hay cielo despejado para las zonas francas

“Si la cadena de sumisitos no tuvo altercados, conflictos ni contratiempos fue por las ventajas de las zonas francas como parte esencial del eslabón logístico. Lo que terminó pasando este año es que se rompió el concepto de just in time y en su lugar, apareció el de cadenas productivas de cercanía. Esto vuelve a poner en valor a las zonas francas”. Con esta frase, Guillermo Misiano, presidente del Grupo PTP, firma concesionaria de la zona franca de Villa Constitución, dejó en claro la revalorización de esta herramienta clave para el comercio exterior.

A juicio del directivo, “la crisis que vivimos este año por el COVID, sumado a la bajante histórica en la hidrovía Paraguay Paraná, y las complicaciones de las medidas sanitarias que en forma aislada cada país tomó a inicios de la pandemia realmente pusieron a prueba el valor estratégico que tienen las zonas francas”.

Con la mirada al futuro, Misiano resaltó que “las perspectivas son optimistas en la medida en que se vislumbra la salida de esta crisis sanitaria. En este marco, las zonas francas estarán a la altura de las circunstancias y brindarán las soluciones logísticas y técnicas. En Argentina, está todo dado para volver a los niveles normales de actividad económica y de crecimiento. Este debería ser un rebote lógico que beneficiará al comercio exterior y a las zonas francas”.

Marcelo Leite, CEO de Buenos Aires Zona Franca La Plata SA, dijo que “las zonas francas no han estado exentas de la problemática provocada por la pandemia que nos ha encontrado excluidos de las distintas cuarentenas por pertenecer al sector del comercio exterior y por ende hemos dado apoyado a las operaciones de este sector con total regularidad”.

Buenos Aires Zona Franca La Plata SA

Al abordar el caso específico de la zona franca que preside, Leite aseguró que “en términos de volúmenes operados hemos tenido un muy buen año que cerrará incluso por encima de los guarismos que arrojaron el 2018 y 2019.Advertimos que nuestros clientes han logrado fidelizar cargas que tenían la habitualidad de operar con La Plata y han obtenido nuevas cuentas de operadores que nunca antes habían operado en esta zona franca lo cual evidencia que tenemos una muy buena performance tanto en términos de calidad de servicios como en costos comparados con otras opciones logísticas”.

Laite destacó “la inauguración de un nuevo servicio de Oriente en TecPlata operado por Evergreen y Log-In, registrando una demanda derivada de este puerto con el cual tenemos una sinergia muy positiva por encontrarnos dentro de la misma jurisdicción portuaria”.

Respecto del 2021, Marcelo Leite expuso la “gran expectativa depositada en la revisión de la Ley 24.331 que está llevando a cabo el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Producción. Es conveniente optimizar el régimen de zonas francas buscando entre otras cosas recortar las asimetrías regionales que hoy nos impiden competir en la captación de proyectos de IED que buscan radicarse en Latinoamérica”.

Según la visión de Fernando Montero, CEO de Zona Franca Zapala, Neuquén, la pandemia entre otras variables afectó el precio de los commodities en particular el del petróleo y gas a nivel mundial, y esto tuvo un fuerte impacto en su principal mercado, los hidrocarburos.

Con vistas a 2021, las expectativas de Montero son de una recuperación gradual de los mercados.

“En nuestro caso particular, prevemos una mejora en las actividades, ya que las zonas francas actúan como un lugar de refugio frente a las adversidades del mercado. Por otro lado, este tipo de hubs logísticos, potenciados por los beneficios fiscales con los que cuenta, se tornaron aún más importantes para solucionar el gran problema de la interrupción de las cadenas de distribución como consecuencia de la pandemia. Al contar con productos cerca del consumidor se asegura el suministro de la milla final, un servicio esencial que se tornó estratégico,”, destacó el directivo.

Lisandro Ganuza, presidente del ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales, rescató el posicionamiento de esta herramienta como un socio estratégico en materia de importaciones para evitar riesgos y mayores costos hasta que salgan las autorizaciones para nacionalizar.

La inclusión de las zonas francas en la Ley de Economía del Conocimiento que se mantuvo en la reciente reforma creo que marca el futuro de nuestras zonas francas enfocadas en servicios”. También rescató la manifestación del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación respecto a que la reforma de la ley de zonas francas está en agenda nacional y que se haya trabajado en conjunto sobre proyecto Consejo Federal de Zonas Francas firmado por 17 provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales

“El 2021 será el año del reconocimiento de las zonas francas como las verdaderas plataformas de comercio exterior y ventanas de atracción de inversión extranjera directa que Argentina necesita para posicionarse en la nueva economía y aprovechar los procesos de nearshoring, así como la ruta y franja de la seda. La puesta en operaciones de la Decisión 33 del Mercosur, reingeniería de procesos aduaneros, el reconocimiento para permitir hacer servicios de reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipos para la industria petrolera y la industria naval, y por supuesto una actualización de la ley de zonas francas son los desafíos del 2021”, aseveró Ganuza.