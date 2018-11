Las organizaciones modernas necesitan momentos de desestabilización, porque deben estar preparadas para la innovación. Cuando generalizamos la palabra organización podríamos referirnos a un país, al Estado, a las empresas, a las ONG, los comercios, las fuerzas armadas y en fin, todo emprendimiento sin importar su tamaño.

La innovación es cambio evolutivo, producto de la creatividad de las personas y del ambiente y soporte que generen los directivos de las organizaciones. Es decir, el disparador de la innovación puede provenir de cualquier miembro de la empresa, pero sin un medio que desafíe y permita que esas novedades, se desarrollen, se debatan y se implementen, es posible que ni siquiera se piensen o se comuniquen.

Ya lo decía en su libro La Estrategia del Océano Azul W-Kim: "Tal como lo manifestara un gerente, en nuestra organización, uno recibe el disparo antes de ponerse de pie". Por supuesto que lo del disparo era en la época del far west, pero créanme que hoy en día el disparo a los que generan nuevas ideas se da a través de las frases que matan.

Cualquier frase que empiece con "NO" es asesina de ideas, sin embargo el mundo se ha vuelto más amable y puede haber otras cientos de frases más amigables, pero con los mismos resultados. Veamos algunas:

Es una buena idea pero, todo bien en la teoría., va en contra de la política de la empresa., esto no está presupuestado, esto no es lo suficientemente bueno., este no es problema de nuestra área, esto no es parte de nuestro trabajo, este no es nuestro problema, es muy difícil de administrar, porque si es tan buena idea no la sugirió antes otra persona ...., está adelantado a su tiempo , dejemos que se forme un comitéy así podríamos agregar cientos de frases negativas que matan las ideas, incluso antes de terminar de expresarlas.

Sólo si desde los escalones más altos de cualquier organización se protege el brote innovador, este crecerá y dará sus frutos. Voy a leer más seguido mi propia cápsula, no sea cosa que me olvide.