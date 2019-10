Exportaciones crecen a pesar de la baja de precios

De acuerdo con la última entrega del Monitor de las exportaciones, herramienta que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en agosto las exportaciones de bienes alcanzaron los u$s 5.600 millones, y en el acumulado a ocho meses del año sumaron u$s 42.200 millones, con un crecimiento de 7,5% y 4%, respectivamente. Además, en el tercer trimestre de 2019 las exportaciones de servicios llegaron a los u$s 1.650 millones impulsadas principalmente por los servicios personales, culturales y recreativos, y otros servicios empresariales.

En agosto se destacó el aumento de las ventas de porotos de soja (+u$s 321 millones) a China, Vietnam y Egipto; de maíz (+27%) a Colombia, Argelia y Corea; y de maní (+u$s 58 millones) a Países Bajos y Rusia. También subieron las exportaciones de aceite de soja (+6%), principalmente por mayores envíos a Irán, y las ventas de oro para uso no monetario (+8%), principalmente por la suba en los envíos a Suiza. Las exportaciones de fueloil crecieron u$s 27 millones impulsadas por mayores ventas hacia EE.UU. y Bahamas.

En el acumulado a ocho meses del año, entre las exportaciones más dinámicas se encuentran las de cereales con subas en las ventas de maíz en grano (+35%), cebada (+32%) y trigo (+7%); las de grasas y aceites (+19%); los utilitarios (+6%) y los aceites crudos de petróleo (+6%).

Centro

"Las exportaciones están en el centro de la política productiva argentina, por eso desde el gobierno desarrollamos nuevos programas y herramientas como BuyArgentina.gob.ar, la primera plataforma online y gratuita para que las empresas accedan a herramientas de inteligencia y promoción comercial del Estado para tomar mejores decisiones a la hora de exportar su producto o servicio. Además, funciona como una vidriera online para las empresas", expresó Alejandro Wagner, director de Comercio Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Como datos destacados de agosto, las exportaciones de carne bovina congelada crecieron u$s 102 millones (+93%) y las de aceites crudos de petróleo aumentaron u$s 23 millones (+47%) principalmente por la suba en los envíos a China. Las ventas de plata en bruto se duplicaron y aumentaron u$s 15 millones. Por su parte, los envíos de automóviles cayeron u$s 147 millones (-60%) y las de polietileno disminuyeron u$s 19 millones (-83%) debido a la baja en las ventas a Brasil.

En el período enero-agosto, las ventas de minerales de plata y sus concentrados aumentaron u$s 89 millones (+94%). Los envíos de carne aviar subieron en u$s 73 millones (+41%). Las exportaciones de fuel-oil aumentaron u$s 139 millones y las ventas externas de automóviles disminuyeron u$s 665 millones (-42%).

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional trabaja junto a las empresas que quieren desarrollar sus negocios en la Argentina, brindando servicios de consultoría, información y facilitación. Asesora a inversores y exportadores para entender cuáles son las oportunidades de negocios, identificar los obstáculos que enfrentan a la hora de invertir y exportar, y recorrer de manera eficiente las distintas etapas del proceso de inversión y salida al mundo.