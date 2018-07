Estado y privados unidos por mejor infraestructura

Se firmó el fideicomiso, paso previo para la concreción del programa de Participación Público Privada (PPP). Se trata de un vehículo transparente de pago y garantías que brindará a los inversores privados la suficiente certeza de que la fuente principal de financiamiento el impuesto a los combustibles- se aplicará correctamente al repago que el Estado comenzará a realizar en 2021 de los servicios y las obras incluidas en los contratos de los proyectos de infraestructura que se ejecutarán bajo este esquema.

"Estamos avanzando en las licitaciones por PPP que demostraron ser una herramienta sólida para que podamos hacer las obras que el país necesita para seguir generando en empleo, para crecer y desarrollarse. Estas obras no sólo generarán cerca de 50 mil puestos de trabajo sino que además mejorarán la seguridad vial para que dejemos de tener rutas de la muerte en nuestro país. La apuesta a largo plazo en la obra pública que han hecho las empresas nacionales e internacionales demuestra que estamos en el camino correcto", dijo Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

De la firma del contrato participaron Guillermo Dietrich, la administradora general de Vialidad Nacional Patricia Gutiérrez, el gerente general del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) Fernando Latorre, el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) Javier González Fraga, así como los apoderados del Banco de Valores, Santiago Brandan y Delma Ferrero.

"La firma de este Fideicomiso PPP de la Red de Autopistas y Rutas Seguras es un hito fundamental para el programa de PPP. Su función de vehículo transparente de pago y garantías brinda a los inversores privados la suficiente certeza de que la fuente principal de fondeo, que es el impuesto a los combustibles, se aplicará correctamente al repago de los servicios y las obras incluidas en los contratos de PPP que se firmarán en estos días. Combinado con la estructuración de cuentas de reserva y mecanismos de cobertura recíprocos, este Fideicomiso fue fundamental para que las ofertas que recibimos el pasado 24 de abril fueran tan competitivas, y lo replicaremos en los demás proyectos de PPP", aseguró José Luis Morea, secretario de Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda.

Etapas

El plan general de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras se divide en tres etapas de licitación, con una inversión total superior a los u$s 12.500 millones para los primeros cinco años y superior a los u$s 4.200 millones durante los siguientes 10. A lo largo de las tres etapas se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes; en total, 5.270 kilómetros. Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.

La primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras incluye la concesión de los nuevos corredores viales conformados por más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

El plan de obra nueva para estos corredores implica obras en más de 2.500 km través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades. La inversión total estimada para estos corredores de la primera etapa será superior u$s 8.000 millones en total, u$s 6.000 millones durante los 4 primeros años y más de u$s 2.000 millones durante los 6 a 15 años subsiguientes en obras complementarias y de mantenimiento.