Encuentro portuario con agenda regional

La Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), fue anfitriona del II Encuentro Portuario en Argentina de los Trabajadores de la Zona Atlántico Pacífico, bajo la consigna: "Por una estrategia contra la integración vertical del continente".

"El lema de nuestra Federación es el de una sola voz en los puertos. Bajo esta mirada desarrollamos una herramienta que ha encontrado respuestas no solo en la disputa con la patronal, sino también con los desafíos que impone la globalización y la integración vertical", destacó durante el evento Juan Carlos Schmid, secretario general de la FeMPINRA y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

A juicio del gremialista, "la patronal debe entender que nosotros no podemos quedar prisioneros de sus pujas comerciales. El negocio se concentra cada vez más en la región y ya no existe una clara línea divisoria entre el armador y el operador portuario. Es un solo patrón, eso se llama monopolio y es una realidad que se está dando en este enclave sur del continente. Un caso puntual es el del puerto de Buenos Aires cuya licitación prevé un solo operador, situación que agrava la concentración".

Estrategias

Tras resaltar que es importante desarrollar estrategias internacionales o al menos regionales y que para esto sirven estos encuentros, Schmid puso foco en los fenómenos de la tercerización, la flexi seguridad, el concepto hoy en boga en Europa de la austeridad salarial, y la necesidad de reducir los costos de la logística.

"Todo esto no tiene en cuenta lo que hacemos nosotros y esta discusión nos tiene en un renglón inferior. Debemos poner arriba de la mesa el tema de quién se lleva el dinero cuando se automatiza la operación porque esta realidad siempre determina menos puestos de trabajo. Hay que proponer una transición justa para que el compañero desplazado tenga un nuevo lugar para trabajar. Esto no está en la agenda. No es verdad que la automatización sea una maldición bíblica; lo primero es romper esta lógica. La innovación no conduce solamente a la falta de trabajo y aquí debe intervenir la política con regulaciones específicas como sucede por ejemplo en la India", destacó el secretario general de la FeMPINRA.

El evento contó con el apoyo del International Dockworkers Council (IDC).

El IDC (International Dockworkers Council - Consejo Internacional de Trabajadores) es una asociación formada por organizaciones de trabajadores portuarios de todo el mundo. Actualmente cuenta con más de 90.000 trabajadores portuarios afiliados en todo el mundo y se organiza geográficamente en las zonas de Costa Este de Norteamérica y Canadá, Costa Oeste de EEUU y Pacífico Rim, Latinoamérica y Europa.

Durante el encuentro también expusieron Jordi Agunde, coordinador general del International Dockworkers Council (IDC); los dirigentes de Consejo Directivo de la FeMPINRA Roberto Coria (Guincheros), Raúl Huerta (Marina Mercante) y Raúl Lizarraga (SEAMARA); Cesar Luna, Coordinador Zona Latinoamericana del IDC; entre otros invitados internacionales.