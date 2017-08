En una columna publicada en el diario panameño La Premsa, Jaime Alman ex embajador de Panamá en Estados Unidos se refirió a los "exagerados salarios que perciben los 275 prácticos del Canal, que en algunos casos exceden los u$s 600 mil al año, y que en total sumaron u$s 124 millones en 2016, versus apenas u$s 48 millones en 1999, cuando Panamá asumió el control del Canal".

El especialista señaló que "un piloto de barco de contenedores o de un crucero de pasajeros gana u$s 160 mil anuales, y un astronauta de la NASA u$s 110 mil. Y esto pareciera no tener límites. Cada día piden emolumentos adicionales, y en caso de no obtenerlos, proceden a entorpecer de forma premeditada e irresponsable los tránsitos del Canal. Con una actitud de soberbia destinada a lograr sus mezquinos propósitos, dichas actitudes, además de desleales e inmorales, le restan competitividad al Canal".

Finalmente Aleman resalta que "varios prácticos son serios, responsables y personas decentes que prestan con dedicación un valioso servicio al país. Ojalá dejen de ser rehenes de los prácticos radicalizados y ayuden a buscar un mecanismo para establecer una escala salarial justa y equitativa para ellos, y a la vez cónsona con las realidades del mercado".