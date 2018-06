El virus de la luchitis

Para explicar este extraño título, primero tengo que citar la frase en latín: "divide et impera". Fue utilizada primero por el emperador romano Julio Cesar y luego por otro emperador Napoleón Bonaparte. El significado en castellano es divide y domina, aunque se la conoce mejor como divide y reinarás.

En el Rio de la Plata, hemos hecho de esta frase una práctica constante que luego se hizo carne en la independizada República Argentina. A los hechos me remito y citaré a modo de ejemplo, solamente algunos hitos históricos y de manera desordenada.

Primero no podíamos acordar si nos independizábamos como monarquía o República, finalmente nos independizamos y tuvimos varias revoluciones y seis golpes de estado. También tuvimos unitarios o federales, gorilas o no gorilas, Braden o Perón, azules o colorados, derecha o izquierda, militares o civiles, sindicatos o empresas, gobierno, pobres o ricos, garantistas o no garantistas hasta que finalmente llegamos a la grieta que es más de lo mismo. En resumen desde hace 200 años todo se plantea como A o B en lugar de A y B.

Este "o" se traduce en la palabra "lucha" que escuchamos todos los días. En forma permanente en este país alguien está luchando contra alguien y esta lucha permanente se ha convertido en una enfermedad que llamaremos "luchitis".

Lo peor de todo esto sería si esta enfermedad que nos ha llevado inexorablemente al fracaso, se hubiera ya instalado de manera irreversible formando parte del ADN argentino. Incluso, parte de nuestra enfermedad es justificar o pensar que todo esto es culpa de un enemigo exterior. Cronológicamente primero fueron los españoles, luego los ingleses, los norteamericanos y capaz en algún momento le podremos echar la culpa a los marcianos el día que aparezcan.

Saben, deberíamos estar aburridos de escucharnos a nosotros mismos y de los planes de lucha y en su lugar empezar a construir acuerdos, dejar el "o" y sustituirlo por el "y". Ya lo dijo Tito Livio "potius sero quam nunquam" .más vale tarde que nunca.